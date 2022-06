G7-ledere laver sjov med macho-Putin

Lederne fra Vestens store industrinationer lavede sjov med Putin under frokosten på Elmau-slottet i Bayern

Verden står i store problemer med inflation, mangel på mad, høje energipriser, krig i Ukraine og et iskoldt forhold mellem Vesten og Rusland.

Men det hindrer ikke lederne fra Vestens syv førende industrinationer i organisationen G7 i at lave sjov med Ruslands præsident, Vladimir Putin, der efter vestlig målestok er skyld i mange af problemerne på grund af sine angreb på Ukraine 24. februar.

Lederne fra USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland er samlet til topmøde på Elmau-slottet i Bayern i Tyskland.

Med eller uden jakke

Søndag, førstedagen af det tre dage lange topmøde, blev der serveret frokost, og her spurgte den britiske premierminister, Boris Johnson, ind til etiketten, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Skal vi beholde jakken på? Eller er det uden jakke? Skal vi tage frakken af?

De syv ledere så ud til at tygge lidt på problemet, indtil Justin Trudeau, den canadiske premierminister, foreslog, at de venter med at tage jakken af, indtil det officielle foto er taget.

Så sagde Boris Johnson:

- Vi er nødt til at vise, at vi er sejere end Putin, sagde han ifølge AFP.

Det stoppede ikke her.

- Vi må optræde med bar overkrop og så ride på heste, lød det fra Trudeau.

Det var en henvisning til et foto fra 2009, hvor Putin rider i bar overkrop på en hest i Sibirien.

Det var det her billede af Ruslands præsident, Vladimir Putin, fra 2009, som G7-lederne gjorde sig lystig over. Foto: Alexey Druzhinin/Ritzau Scanpix

Et foto, der sammen med fotos af Putin og tigre, på brandslukningsfly eller på fisketur har bidraget til at give ham et omdømme som en hårdfør type.

EU deltager også i G7-topmøder, og Ursula von der Leyen, EU-Kommissionens formand, gav sit besyv med i debatten.

- At ride på heste er det bedste, sagde hun uden tilsyneladende at blande sig i de eventuelle rytteres påklædning.

Så indskød Boris Johnson:

- Vi må vise dem vore muskler!

Den uformelle ordveksling endte i noget meget formelt, nemlig et foto, hvor deltagerne har beholdt jakkerne på.

Hvad der derefter skete, er ikke klart, for efter det officielle foto blev pressen gennet væk.