Går imod blå blok: Fremad støtter nu Støjberg-kommission

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og partiet Fremad melder sig nu blandt støtterne af den undersøgelseskommission, der skal se på sagen om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks i 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene eller begge er mindreårig.

Det skriver Politiken.

Dermed går den tidligere økonomi- og indenrigsminister stik modsat den linje, der hidtil har været lagt i blå blok og hans tidligere parti Liberal Alliance.

- Jeg har sagt til justitsministeren, at jeg og Fremad gerne vil tilslutte os aftalen om Instrukskommissionen. Det er en sag, som har godt af, at hver en sten bliver vendt, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Politiken.

Aftalen om en uvildig undersøgelse har allerede et flertal i Folketinget bag sig, og justitsminister Nick Hækkerup (S) er tilfreds med den brede opbakning.

Han hilser den nyslåede partiformand velkommen i kredsen, men tilføjer:

- Det er selvfølgelig interessant, at der er en af dem, som har været medlem af den regering, om hvem det her også handler, der melder sig i koret blandt dem, der vil have det undersøgt, siger Nick Hækkerup til Politiken.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forklarer, at han først efter valget havde ordentlig lejlighed til at sætte sig ind i sagen.

- Man skal jo først have en klar fornemmelse af, hvordan det er, og jeg kan i hvert fald med ro i sjælen sige, at jeg rejste det i Liberal Alliances folketingsgruppe allerede før sommerferien (efter valget, red.), siger han ifølge Politiken.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Simon Emil Ammizbøll-Bille, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.