Går planken ud for statsministeren: 'Mette-menneskeliv'

3F's nye formand, Henning Overgaard, er svært begejstret for Mette Frederiksen og har opfundet et kælenavn til statsministeren, der ifølge 3F-formanden i særlig grad går op i menneskeliv

Den socialdemokratiske hær af spin- og kampagnefolk må klappe i hænderne.

3F's nyvalgte formand, Henning Overgaard, er så begejstret for Mette Frederiksen, at han har opfundet et kælenavn til statsministeren, der rammer lige i den røde socialdemokratiske hjertekule.

Glem alt om 'Slette-Mette' og andre mindre tilforladelige øgenavne om den siddende statsminister.

Hvis det står til Henning Overgaard, skal hun i stedet hedde 'Mette-menneskeliv'.

Man kan ikke bare mærke 3F'erens begejstring for Mette Frederiksen. Den skriger ud af formandens Facebook-opslag, som han fredag har lagt op, efter han var til audiens hos Mette Frederiksen i Statsministeriets fine lokaler.

'Hvor er jeg glad for at bo i et land, hvor statsoverhovedet er så jordnær, at man kan mærke, statsministeren er en af vor egne - en af folket.'

'Jeg har sagt det før - og gentager: Tak, 'Mette-menneskeliv', skriver han i opslaget ledsaget af et billede af Mette Frederiksen, hvor han forsikrer, at han ved næste selfieseance vil træde lidt længere tilbage.

Mette Frederiksen står nemlig et stykke bag på 3F-formanden på billedet, men det kommer altså ikke til at gentage sig.

Mette er den bedste

Henning Overgaard har travlt på arbejdernes internationale kampdag, men Ekstra Bladet fik en kort snak med ham mellem to arrangementer på den tætpakkede dag.

- Hvad er det bedste, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har gjort, siden de blev valgt?

- Under den nuværende regering? Åååårh, der er en helt række ting.

- Arne-pensionen er uomtvisteligt en af de største forbedringer for vores medlemmers arbejdsliv, siger han og nævner også beslutningen om at hæve dagpengesatsen de første tre måneder samt en styrket indsats mod social dumping og kriminalitet på arbejdsmarkedet.

- Det er første gang i hele mit arbejdsliv, at vi har set så mange forbedringer under en regering til en almindelig arbejdsmand eller kvinde, siger 3F-formanden, der har overtaget den røde fane fra tidligere formand Per Christensen, efter sidstnævnte blev afsløret i at have levet et omfattende dobbeltliv med løgne og bedrag.

De andre ligger på lur som ulve

Den nye formand har svært ved at komme med et bud på, hvad den største fejl den nuværende regering har begået.

- Ååårh, der er vel ikke mange af dem under den her regering.

- Du kan ikke komme i tanke om en fejl eller en ting, de har gjort, som ikke var så godt?

- Der har måske været situationer, hvor jeg sådan har kunnet fornemme på det politiske landskab, at regeringen måske skulle have været lidt mere åbne i forhold til nogle af de håndtag, som man har skruet på undervejs i coronapandemien.

- Men omvendt ved vi jo også bare, at de andre politiske partier ligger på lur som ulve, og uanset hvilke håndtag man så havde drejet på, havde de nok fundet en anden måde at angribe det på.

- Men du kan ikke komme i tanke om en fejl eller en dårlig ting, som Socialdemokratiet har gjort?

- Hvad mener du med fejl?

- Nu har du jo nævnt en masse gode ting, som de har gjort, men du kan ikke nævne en fejl eller noget dårligt?

- Det er jo åbenlyst, at den daværende fødevareminister begik en fejl i forbindelse med håndteringen af mink (hvor regeringen ulovligt gav ordre om, at alle mink skulle aflives, red.). Men det tog man jo åbenlyst konsekvensen af.

Socialdemokratiet er kendt for at have tætte bånd til fagbevægelsen og 3F. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mystik om økonomiske bidrag

- Sidst jeg tjekkede, støttede 3F jo rimelig systematisk også Socialdemokratiet økonomisk. Hvorfor har du behov for på den måde at gå ud og storrose ...

- Det der, det er en påstand, du kan dokumentere, ikke også?

- Jeg mener da, at det fremgår i Socialdemokratiets regnskab. Det er da rimelig velkendt.

- Okay, altså vores udgangspunkt er, at vi ikke yder partistøtte, men vi varetager medlemmers interesse fagligt og politisk, også når det drejer sig om valgkampe og så videre.

- Men vi er enige, om I støtter?

- Hvis du siger det, må du dokumentere det

Socialdemokratiets årsregnskab fra valgårene 2015 og 2019 viser, at 3F er en af de virksomheder og interesseorganisationer, der har ydet bidrag til Socialdemokratiet til en ukendt økonomisk værdi. Som reglerne er i dag, skal partierne ikke oplyse det præcise beløb, men blot angive, at det er over 21.000 kroner.

Partierne får typisk den største økonomiske håndsrækning i valgårene.

Fagforeningen har desuden flere gange siden 2015 systematisk stillet mødefaciliteter til rådighed for partiet til en værdi af flere hundredetusinde kroner.

- Det står i Socialdemokratiets regnskab, hvorfor sår du så tvivl om det?

- Jamen, jeg sår ikke tvivl om det. Men du stiller nogle spørgsmål, som jeg ikke er forberedt på. Jeg har jo ikke hele mit policy-papir med her.

- Men jeg tænker da, at du må være klar over, at 3F støtter Socialdemokratiet økonomisk?

- Det er okay, du tænker det.

- Men det var du ikke klar over eller?

- Jamen, det ved jeg ikke. Hvis du vil have den samtale med mig, må du forberede mig på det.

Efter interviewet ringer Henning Overgaard igen. Han er kommet i tanke om to fejl.

Det handler om regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen samt regeringens nye udspil om erhvervsuddannelser, der har mødt kritik for at mindske arbejdsmarkedets parters indflydelse på indretningen af erhvervsuddannelserne.