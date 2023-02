Gades guns: Har våbenskab på Borgen

Fasaner og råvildt skal i fremtiden se sig over skulderen på Slotsholmen.

Folketingets formand, Søren Gade (V), har nemlig fået let adgang til skydevåben fra sin fornemme formandslejlighed, der ligger blot få meters gang fra folketingssalen.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Gade har bestilt og fået leveret et våbenskab, som efterfølgende er blevet installeret i formandslejligheden.

Sådan ser våbenskabet ud

Fuld skærm

Der bliver ikke opbevaret jagtvåben i skabet. De er der kun, når formanden bliver inviteret på jagttur, lyder det.

Jagt på Sjælland

Det oplyser Folketingets administration i en mail til Ekstra Bladet.

'Formanden får lejlighedsvis invitationer til jagt på Sjælland. Derfor har han fået installeret et våbenskab i formandslejligheden, hvor han midlertidigt kan opbevare sit jagtvåben i forbindelse med jagt på Sjælland.'

Ekstra Bladet har udbedt sig en opgørelse over, hvilke våben Søren Gade vil opmagasinere i sit nye våbenskab, men har blot fået svaret, at det er 'jagtvåbnet til den pågældende jagt.'

Ekstra Bladet ville gerne have fotograferet våbenskabet i lejligheden, hvilket avisen i første omgang fik lov til. Men pludselig lød der andre toner fra Folketinget, som nu henviser til formandens privatliv.

Kronprins Frederik har ofte været på jagt med Søren Gade. Her ses Gade i 2009 til jagt ved Valby Hegn uden for Helsinge. Dengang var Gade forsvarsminister. Foto: Claus Bjørn Larsen

Søren Gade er bidt af en gal jagthund og har i årevis været med på fornemme kongejagter på både Klosterheden, Valby Hegn og andre steder både øst og vest for Storebælt.

Ingen våben på gangene

Det er Gade selv, der har købt og betalt for skabet og leveringen af det, fortæller han over telefon til Ekstra Bladet.

- Det er købt og leveret fra Harald Nyborg. Jeg har fået det, fordi reglerne er sådan, at før du skal på en jagt - eller når du er færdig med jagten - har du et døgn, hvor våbnet skal være under opsyn.

- Jeg må ikke have våben stående fast i skabet, for de er registreret til min adresse derhjemme. Det er kun, når det venter på, at jeg skal på jagt eller hjem igen, siger Søren Gade til Ekstra Bladet.

- Der er meget skrap sikkerhed på Christiansborg med sikkerhedskontrol som i lufthavnen for udefrakommende. Er det ikke lidt specielt at komme med skydevåben som formand?

- Der kommer ingen våben ind på Borgens gange. Jeg kommer ikke vadende igennem nogen steder med geværer. Jeg bruger en helt anden indgang.

- Hvilke våben kommer du til at have der?

- Det er kun ét ad gangen. Hvis det er riffeljagt, så er det en riffel. Og hvis det er jagt med hagl, så er det et haglgevær. Det er ikke sådan, at jeg tager et helt arsenal med. Det er, hvis det opstår, at jeg skal på jagt på Sjælland, siger Folketingets formand.

Opsætning betalt af Folketinget

I modsætning til indkøbet af våbenskabet er regningen for arbejdet med at montere det tilfaldet fælleskassen.

Det er nemlig Folketingets håndværkere, der har påtaget sig opgaven med at sætte våbenskabet op, så det følger regler og lovgivning på området.

- Har du selv betalt for opsætningen?

- Jeg må ikke selv stå for opsætningen. Det er Folketingets drift, der skal stå for ændringer; selv hvis man skal have flyttet et billede. Og det er også dem, der har stået for at bolte skabet forsvarligt fast, lyder det fra Søren Gade.

Desuden oplyser Folketinget til Ekstra Bladet:

'Medlemmer må ikke selv udføre håndværksopgaver i Folketingets bygninger, herunder medlemsboligerne. Derfor er det Folketingets Drifts- og Vedligeholdelsesenhed, som altid står for den slags opgaver, herunder ophængning, boltning osv. Vi lægger vægt på en professionel udførelse af monteringsarbejder og lignende, så ændringer kan blive retableret så enkelt som muligt.'

Søren Gade mødes med jagtkammerater til jagt i 2009. Foto: Claus Bjørn Larsen

Bendtsen fik bøde

Bendt Bendtsen bad sin chauffør hente jagtvåben. Den går ikke. Foto: Finn Frandsen

Søren Gade slipper efter alt at dømme for ubehagelige hilsner fra politiet, efter at han har fået våbenskabet boltet fast til Christiansborgs mure.

Så let gik det dog ikke for de konservatives tidligere formand Bendt Bendtsen.

Bendtsen vedstod tilbage i 2009 en bøde på 4000 kroner, fordi han erkendte ved en enkelt lejlighed tilbage i 2007 at have ladet sin jagtriffel afhente af sin daværende ministerchauffør hjemme på gården på Fyn. Det var ulovligt, fordi ministerchaufføren ikke havde våbentilladelse.

Bendt Bendtsen, der har våbentilladelse, var ikke med i ministerbilen under den pågældende kørsel.