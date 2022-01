Gades vilde poster: Lønkonge

Det drypper med guld på Søren Gade, der i år kan grine hele vejen til banken.

Venstres medlem af Europa-Parlamentet har nemlig sikret sig så lukrative poster – ved siden af sit politiske arbejde – at han får en årsløn svarende til 2,2 mio. kr.

Det viser Ekstra Bladets optælling af Søren Gades EU-løn, diæter og såkaldte ben.

Senest er Søren Gade fra 1. januar blevet udnævnt som formand for Esbjerg Havns bestyrelse. Her er der normalt fire-seks møder om året ifølge havnedirektøren, hvilket sikrer Gade 304.000 kr. om året.

Det svarer til omkring 50.000 kr. pr. møde til Søren Gade.

Lønkonge

Dermed kan Venstre-manden kalde sig politikernes lønkonge – kun slået af løndronningen Margrethe Vestager (R), der får 2,1 mio kr. om året plus skattefrie tillæg på 423.600 kr. som næstformand for EU-Kommissionen.

Hverken statsministeren eller landets borgmestre rammer så høje cifre, når de tjekker lønkontoen.

Mette Frederiksen (S) tjener 1,6 mio. kr. om året, mens den bedst lønnede borgmester i 2021 var Peter Rahbæk Juel (S) fra Odense, der samlet tjente 1,8 mio. kr.

’En del rejsevirksomhed’

Søren Gade forvalter til daglig mandatet i Europa-Parlamentet i Bruxelles efter at have fået 201.626 personlige stemmer ved valget i 2019.

Alligevel er den tidligere forsvarsminister fra 1. marts udnævnt som kommitteret for Hjemmeværnet. Med tjenestested i Vordingborg på Sydsjælland har han ’ansvaret for Hjemmeværnets rekruttering og informationsarbejde’.

’Du må påregne en del rejse- og mødevirksomhed, både på hverdage og i weekender,’ står der i stillingsopslaget fra sidste år.

En optælling fra den nuværende kommitterede Søren Espersen viser, at DF’eren var i Vordingborg 26 gange i 2019.

Søren Gade bor i Holstebro i Midtjylland.

Post i medicinvirksomheden

Samtidig er Søren Gade såkaldt director i medicinvirksomheden Allarity, der har fokus på kræftpatienter.

Her lyder det årlige honorar på 296.145 kr. plus retten til at købe aktier til en bestemt kurs ifølge en rapport fra november 2021.

Søren Gade ejer omkring 140.000 aktier i selskabet og har retten til 114.166 flere ifølge rapporten hos den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Gade: Jeg er en engageret samfundsborger

Ekstra Bladet har fremlagt lønregnskabet for Søren Gade og forsøgt at få et interview.

Men Venstre-manden afviser at stille op og har i stedet sendt et skriftligt svar.

’Som mange andre politikere har jeg bestyrelsesarbejde ved siden af mit politiske arbejde. Det giver mig relevant input til mit politiske virke,’ skriver Søren Gade.

’Jeg er en engageret samfundsborger med interesse for mange forskellige områder i Danmark, og jeg deltager aktivt i forskellige organisationer blandt andet velgørenhedsorganisationer såsom Kræftens Bekæmpelse og Fulton-fonden,’ lyder det.

Arbejdsindsats blegner

Det har derfor ikke været muligt at få svar på, om Søren Gade ’kan varetage vælgernes interesser, når han har en lang række betalte og ulønnede poster ved siden af?’

Det er også uvist, om Venstre-manden ’har flere timer i døgnet end alle andre.’

'Min arbejdsindsats kan tjekkes på Europa-Parlamentets hjemmeside,’ skriver Søren Gade i svaret til Ekstra Bladet.

Hvis man går ind på hjemmesiden, klikker på ’Vigtigste parlamentariske aktiviteter’ og for eksempel tæller ’Bidrag til plenardebatter’, så blegner Gades indsats i forhold til DF’s Peter Kofod og SF’s Kira Marie Peter-Hansen.

DF’eren har 40 bidrag, og SF’eren har 15. Søren Gade har bidraget med et enkelt indlæg, men har dog deltaget i helt op mod 99,9 procent af afstemninger ifølge Votewatch.

Det er heller ikke muligt at få svar på, hvorvidt han har tænkt sig at fortsætte perioden ud i Europa-Parlamentet.

’Mit mandat udløber i 2024,’ oplyser Søren Gade.

