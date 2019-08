Gamle venner vil af med Løkke

De var engang så tætte: Flere af Lars Løkke Rasmussens hidtil nærmeste allierede går nu efter at få vippet formanden ud til fordel for Jakob Ellemann-Jensen

Lars Løkke Rasmussen er et truet dyr.

Flere af den trængte Venstre-formands hidtil nærmeste venner og allierede i partitoppen er nu nået til den erkendelse, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen må ud af formandskontorerne.

I stedet skal Jakob Ellemann-Jensen køres ind som leder, er planen.

Med Stephanie Lose som næstformand.

Det fortæller en række topkilder i partiet til Ekstra Bladet.

– Næsten alle broer er brændt i Løkke-land, som en central Venstremand, formulerer det.

Stærke kræfter

Ifølge kildernes udlægning er både Carl Holst, Søren Gade og Søren Pind blandt de aktive i mobiliseringen af det oprør, som i disse dage breder sig som en steppebrand i lokalforeningerne rundt omkring i baglandet. Dog er udlægningen, at de er aktive i meget varierende grad.

Derfor vil de af med Løkke

Med i gruppen af folk, der vil af med Løkke og Jensen står en større gruppe af arbejdsomme Venstre-flok, blandt dem flere folketingsmedlemmer og Herning-borgmester Lars Krarup, der har stor indflydelse på partiets jyske bagland. De jyske delegerede udgør et stort flertal på partiets landsmøde, som i sidste ende skal vælge formand og næstformand.

En række lokalformænd har allerede meldt ud, at timeglasset nu er rindet ud for Lars Løkke og Kristian Jensen.

Nære V-enner

Holst, Pind og Gade har gennem årene været blandt Lars Løkke Rasmussens nærmeste støtter politisk og nærmeste venner personligt.

Alle tre, der nu er fortid i Folketinget, var eksempelvis instrumentale i Løkkes overlevelse, da Kristian Jensen forsøgte at afsætte formanden i 2014 efter Ekstra Bladets afsløring af hans parti-indkøbte tøj.

Anderledes

Men nu er situationen helt anderledes.

Konkret bliver der ifølge Ekstra Bladets oplysninger i disse dage ringet rundt på livet løs fra blandt andre Carl Holst til Venstres bagland for at mobilisere støtte til at få gjort kål på Lars Løkke Rasmussen og skabt et flertal blandt de kommende delegerede på Venstres landsmøde i november for Jakob Ellemann-Jensen.

Derudover arbejder Søren Gade ifølge Ekstra Bladets oplysninger på at bane vejen for Stephanie Lose som ny næstformand i stedet for Kristian Jensen.

Også Søren Pind, der har været blandt Lars Løkke Rasmussens mest loyale støtter, er i denne tid ifølge Ekstra Bladets efterretninger aktiv ift. at kørt Ellemann i stilling.

Og oprøret udvikler sig hurtigt, lyder den det fra en central Venstre-kilde til Ekstra Bladet.

– Vurderingen hos mange i baglandet er, at både Løkke og Jensen må trække sig inden HB-mødet sidst i august, siger en central Venstre-kilde om oprørets eskalerende udvikling for tiden.

– Hvis det ender med et opgør på landsmødet, så taber de med et brag.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen til denne historie.

Lars Krarup og Søren Gade ønsker ikke at kommentere sagen. Søren Pind og Carl Holst afviser udlægningen fra Ekstra Bladets kilder.