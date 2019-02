'Gammel Smølf' blev smidt væk fra sin 'dagligstue': - Hvor skal jeg sove henne?

Rene 'Gammel Smølf' Holm blev sidste sommer smidt væk fra Nørreport.

Han lå og sov sammen med kæresten og hunden Beauty. En politimand mente, at de tre udgjorde en 'utryghedsskabende' lejr.

- Politimanden trådte ind i min dagligstue uden at tage skoen af. Han sagde, at vi skulle tage hjem. Men så sagde jeg, at jeg ville tale med hans chef, for hvor fanden skal jeg så sove?, siger han.

De blev kørt væk fra stationen, men betjenten blev i tvivl og satte dem af lidt derfra.

Siden juni 2018 har loven mod 'utryghedsskabende lejre' givet politiet mulighed for at udstede et udvidet zoneforbud mod hjemløse. Bortvisningen gælder for en hel kommune, men det var ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen ikke meningen, at det skulle ramme danske hjemløse.

På en kold dag, der kalder på lange underbukser, møder Ekstra Bladet flere hjemløse på Christianshavns Torv. De fortæller, at de ikke har lyst til at sove på herbergerne, som de synes er utrygge.

- Problemet opstår, fordi der er mange udenlandske hjemløse på herbergerne, der skubber de danske hjemløse ud. Og nu må vi så heller ikke sove herude længere, siger Rene Holm.

Han er på vej til tandlægen, og han har for nyligt fået en lejlighed stillet til rådighed af kommunen. Men han kender flere hjemløse, der er kommet på tværs af loven.

fakta om hjemløse

Politiker: Bare sådan det er

Zoneforbuddet blev vedtaget af Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ifølge Peter Kofod, der er retsordfører i DF er historien om Rene Holm, der blev smidt væk 'bare sådan det er'.

Men han mener, problemet opstår, fordi loven ikke må diskriminere nogen.

- Danmark burde tage hånd om vores egne hjemløse. Hvis vi kunne diskriminerer, ville vi gøre det. De udenlandske hjemløse, der i virkeligheden er problemet, burde blive sendt hjem. Jeg synes, at det er en kæmpe fallit erklæring, at vi har danske hjemløse.

Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, mener ikke, at loven virker efter hensigten, når den rammer danske hjemløse. Hun har derfor stillet spørgsmål til justitsministeren om at ændre på det.

- Det var ikke det, Justitsministeren stillede os i udsigt dengang. Men når det er sagt, så bliver vi nød til at have noget lovgivning, for vi har haft enorme problemer med udenlandske hjemløse, der sviner og efterlader ekskrementer, siger hun.

Justitsminister Søren Pape Poulsen giver interview til Ekstra Bladet i fredagens avis.