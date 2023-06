Gangkrig på Borgen: Fjerner EB-forside om Løkke

Det er faldet nogen for brystet, at Enhedslistens Frank Aaen hængte en forside med en kritisk historie om Lars Løkke Rasmussen på sin dør

Nogen vil ikke have, at der hænger en forside fra Ekstra Bladet med en kritisk historie om Moderaterne-formand Lars Løkke Rasmussen på Frank Aaens (EL) dør i Folketinget. Og det er Moderaterne. Dem deler han nemlig gang med på Christiansborg.

Først blev forsiden pillet ned, og nu er der blevet klaget til Folketinget over den. Det skriver Frank Aaen på Twitter og uddyber over for Ekstra Bladet:

- Jeg hængte forsiden op, fordi den handler om en sag, jeg har været meget engageret i. Det er helt almindeligt, at hvis man har en sag, man går op i, så hænger man en forside op på sin dør for at gøre opmærksom på det.

Forsiden forsvandt

Historien, der endte på forsiden, handler om, at Lars Løkke Rasmussen som finansminister i 2008 godkendte en stor obligationsudstedelse 'uden saglig grund'.

Annonce:

Udstedelsen koster Danmark 1,24 milliarder kroner om året, og den samlede regning vil løbe op i 35,6 milliarder kroner, inden den sidste rente er betalt.

Frank Aaen har som folketingsmedlem og statsrevisor været dybt engageret i at få undersøgt sagen. Det har ført til, at hemmelige dokumenter er kommet frem, og at Statsrevisorerne har udtalt en hård kritik. Derfor hængte han forsiden op på sin dør på Christiansborg tirsdag.

- Så gik der kun få minutter, og så kom der en ung moderat ind og spurgte, om jeg ikke ville tage den ned, fordi de får så mange gæster. Og de kunne ikke forstå, hvorfor den skulle hænge der.

- Det sagde jeg jo så bare nej til, og så gik hun igen uden større ballade, siger Frank Aaen.

Det er denne forside, der er blevet pillet ned fra Frank Aaens dør. Foto: Ekstra Bladet

Men så gik Frank Aaen til møde 'et par timer'.

- Og da jeg kom tilbage, så var plakaten væk fra min dør. Så satte jeg bare en ny en op, for jeg havde nok tænkt, at det kunne ske, at jeg havde brug for mere end en, siger han.

Annonce:

Ringer til de voksne

Men sagen sluttede ikke der. For torsdag dukkede der så pludselig en folketingsbetjent op hos Frank Aaen og sagde, at forsiden skulle ned.

Og det var han som sådan i sin gode ret til. For reglerne er retteligen, at politikerne ikke må hænge plakater op på deres døre i Folketinget.

- Men det har rigtigt mange jo, så det er kun, hvis nogen brokker sig, at den regel bliver overholdt. Jeg har aldrig hørt før, at det er sket.

- Det er jo helt klart Moderaterne, der har ringet til Folketingets præsidium og sagt, at der er en ulovlig plakat på denne her dør, og at den vil de gerne have taget ned. Men de får godt nok travlt, hvis de skal have alle plakater på døre taget ned på hele Christiansborg, siger Frank Aaen.

Det må man ikke

Moderaternes partisekretær, Kirsten Munch, har på Twitter svaret Frank Aaen:

'Vi er rigtig glade for at dele gang med dig - og når du kommer på forsiden, skal vi også nok hænge den op. Bare ikke på døren, for det siger Folketinget, at man ikke må,' skriver hun.

Ekstra Bladet har henvendt sig Folketinget for at høre til sagen. De er ikke vendt tilbage.

Læs mere om, hvordan sagen blev hemmeligholdt i over 10 år, her.