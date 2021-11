Garagefup: Opposition vil have fuld åbenhed

Alle referater, byggetilladelser, byggeansøgninger, afslag, slutdato for garagebyggeriet, telefoninterviews, mødereferater og al øvrig korrespondance vedrørende bebyggelsen på Jan H. Klits grund, skal nu lægges frem.

Det ønsker i hvert fald de tre oppositionspartier Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – og derfor har de nu har fremsat et såkaldt initiativretsforslag vedrørende den spegede sag.

Forslaget kommer efter, at Ekstra Bladet gennem de seneste uger har afsløret, hvordan Jan H. Klit, som er politikommissær og planudvalgsformand i Hørsholm Kommune, har overbebygget sin grund og i årevis har benyttet en bygning som værelse for sine børn under påskud af, at der var en garage.

- Vi ønsker, at offentligheden nu får det fulde indblik i, hvad der er sket i garagesagen, og derfor har vi nu stillet et forslag om, at alt bliver lagt frem på et åbent punkt på kommunalbestyrelsens møde den 20. december, forklarer Liberal Alliances kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Nybo.

Det er denne påståede garagebygning tilhørende planudvalgets formand, Jan H. Klit, der gennem de seneste uger har skabt heftig debat i Hørsholm Kommune.

Hvorfor er der intet gjort?

Venstres gruppeformand Ann Lindhardt har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til sagen, og det har heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Dansk Folkepartis Glen Madsen.

Men hos Liberal Alliance er man mildest talt langt fra imponeret over det, der indtil videre er kommet frem.

- Borgmesteren har kendt til sagen længe uden at gøre noget, og først når Ekstra Bladet går ind i det, tager han bladet fra munden. Hvorfor har han ikke gjort noget ved det? Jeg frygter, at hvis han ikke bliver holdt op på det, så bliver det en skuffesag, siger han og tilføjer:

- Jeg undrer mig over, at forvaltningen i forhold til (Jan Klits grund, red.) ikke har arbejdet hårdere for at få tingene bragt i orden, når man øjensynligt for længst er blevet gjort opmærksom på, at der var noget galt.

Tilsyn er ikke nok

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, så har Hørsholm Kommune generelt ikke prioriteret at følge op på klager over eksisterende byggeri, hvorfor kommunen – trods gentagne klager over forholdene på Jan H. Klits grund – ikke har udført et lovet tilsyn.

I weekenden garanterede den konservative borgmester Morten Slotved dog, at kommunen som følge af Ekstra Bladets dækning nu vil gøre en undtagelse og sikre sig, at det lovede tilsyn på partifællens grund nu rent faktisk bliver udført.

En besigtigelse af Jan H. Klits grund er dog ifølge Jakob Nybo langt fra nok, og derfor vil han, Venstre og Dansk Folkeparti altså nu have alle dokumenter vedrørende sagen lagt frem.

- Hele denne her sag, synes jeg, viser jo, at oppositionen, som er til for at holde magten i kort snor, er nødvendig. Borgmesteren burde havde røde ører nu, siger Jakob Nybo.

- Men der har jo været meget palaver om hele den her sag – både i forhold til Jan Klits overbebyggelse og hans brug af garagen – igennem blandt andet læserbreve, ligesom der jo, som vi også har omtalt, er blevet klaget til kommunen igennem flere år. Så det kan næsten heller ikke være gået oppositionens næse forbi, at der er et problem her. Hvorfor er det først nu, at I kræver handling i form af åbenhed?

- Jeg synes egentlig, vi har gjort rigtig meget for at få sagen frem. Jan Klit er jo også en kollega, så der har vi egentlig sparet ham. Men her, hvor der har været så meget opmærksomhed på sagen, så mangler det kun, at den kommer til offentlighedens kendskab.

- Det er jo jeres opgave som kommunalbestyrelsesmedlemmer at sikre jer, at der bliver forvaltet ordentligt i Hørsholm Kommune. Det er jo også dét, I som opposition skal være vagthunde for. Hvad har I konkret gjort gennem tiden for at sikre jer, at der var styr på tingene hvad angår forholdene på Jan Klits grund?

- Åha, jeg synes, at både Glen Madsen (kommunalbestyrelsesmedlem for DF, red.), Ann Lindhardt (gruppeformand for Venstre, red.) og jeg har kæmpet gennem de seneste fire år med et konservativt styre, som er blevet for magtarrogant. Jeg synes, vi har gjort meget for at få sagerne frem.

- Men hvad er det, I – helt konkret – har gjort i netop denne sag?

- Vi har stillet masser af spørgsmål og initiativretsforslag med undersøgelse og så videre. Men der er nok ingen tvivl om, at vi burde have været endnu skrappere. Vi har nok været for flinke.