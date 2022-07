Garvet minister vil være briternes næste premierminister

Udenrigsminister i Storbritannien Liz Truss går efter at blive leder for Det Konservative Parti og dermed også landets næste premierminister.

Det skriver hun i et indlæg i avisen The Telegraph. Det var på forhånd ventet, at hun ville gå efter posten, og søndag aften er det også blevet officielt.

- Jeg vil kæmpe i valgkampen som en konservativ, og jeg vil regere som en konservativ, skriver hun.

Hun er den tiende fra Det Konservative Parti, som har meldt sit kandidatur til posten. Storbritanniens konservative skal have en ny leder, fordi premierminister Boris Johnson har trukket sig fra posten.

Det gjorde han torsdag efter omfattende kritik i kølvandet på flere negative sager. Over 50 ministre og viceministre nåede at trække sig fra regeringen i protest mod Boris Johnson, før han selv gik af.

Udenrigsminister Liz Truss går efter posten med et løfte om, at hun vil skære i skatterne fra dag et, hvis hun bliver premierminister.

46-årige Truss er ifølge Sky News længe blevet anset som Boris Johnsons mulige afløser, og målinger har tidligere vist, at hun er populær blandt Det Konservative Partis medlemmer.

Hun har været medlem af det britiske parlament siden 2010 og begyndte kort efter at stige i ministergraderne.

Hun har været kabinetminister, som vil sige at have en af de større ministerposter i Storbritannien, under både David Cameron, Theresa May og altså senest Boris Johnson.

Der tegner sig til at blive hård kamp om at følge Boris Johnson som konservativ leder.

Ti konservative har foreløbig meldt deres kandidatur, og heriblandt findes flere erfarne politikere og ministre.

Afgørelsen ventes at være på plads i løbet af efteråret. Boris Johnson har på forhånd lovet, at han vil støtte personen, der tager over efter ham.