Gas-Mette: Du får ukendt regning

Hundredtusindvis af danskere står om få år med en ukendt regning.

Det er konsekvensen af regeringens udspil 'Damnark kan mere 2', som lægger op til fuldstændig udfasning af naturgas i Danmark. Og dermed op til 400.000 danske husstandes omstilling til enten fjernvarme, varmepumpe eller noget tredje.

Men på trods af 45 minutters pressemøde og 25 siders pjece om udspillet er der intet konkret i regeringens udspil om, hvad det vil koste almindelige gaskunder at sløjfe gasfyr og omstille til fjernvarme.

Men de fleste danskere må forvente at stå med regningen uden hjælp:

- Vi skal dele det lidt op. Vi skal holde fast i, at der er mange husholdninger, der kan klare den her opgave selv, hvis man har en stor friværdi og en god indkomst, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet uden at nævne beløb.

Der kommer et brev

- Så det her er jo en type investering a la det, man gør som husejer på andre områder. Vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp eller støtte. Mange kan klare det selv. Det, vi er mest optagede af, er dem, der ikke kan klare det selv af forskellige årsager. Hvor der ikke er det der albuerum i økonomien.

Til gengæld kan alle danskere ifølge udspillet glæde sig til i løbet af 2022 at få 'et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.'

Grøn snak fra Wammen

Ekstra Bladet forsøgte under pressemødet at lirke konkrete tal ud af regeringen på, hvad forslaget kommer det til at koste danskerne. Særligt om regeringen med det nye forslag vil leve op til Mette Frederiksens budskab fra september 2019 om, at den grønne omstilling ikke må koste job eller blive dyrere for provinsen.

- Der er ingen, der kan regne ud, hvad det kommer til at koste. Der er ingen tal i det her. Det, synes jeg, er meget underligt. Du sagde engang, Mette Frederiksen, at den grønne omstilling ikke må koste job, koste på lighed eller koste noget ude i provinsen. Gælder det stadig? Bare for at spørge om noget med tal...

Det fik statsministeren til at smide depechen videre til sin finansminister. Herefter indlod Nicolai Wammen (S) sig på et længere svar om Putin, russisk gas og omstilling af produktionen. Han fik ikke nævnt hverken tal eller konkrete forventede priser for danskerne.

- Det, vi lægger frem i dag, er overlæggeren, kan man sige, for, hvor det er vi skal hen for at forholde os til den situation, der er, efter 24. februar - Putins krig -, der har en enorm konsekvens ikke mindst selvfølgelig for mennesker i Ukraine, flygtninge, men for os alle sammen...

For de danskere, der ifølge regeringen ikke selv kan klare udgiften i at omstille fra gas til fjernvarme, lægger regeringen op til støtteinitiativer, der skal hjælpe økonomisk trængte gaskunder:

Konkret lyder forslagene:

Etablere et investeringsvindue, der gør det billigt at optage lån til at udskifte olie- og gasfyr. Regeringen vil fjerne tinglysningsafgiften på lån hertil i perioden 2023-28. Derudover ønsker regeringen at indgå et partnerskab med den finansielle sektor med henblik på at fjerne gebyrbetalingen for at oprette lånene.

Etablere en ordning, der tilbyder statsgaranterede lån til skift til grønne varmekilder for boliger, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien.

Søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave indkomster og samtidig fordoble støttebeløbet per varmekilde.

Gennemføre et serviceeftersyn af støttemulighederne for at gøre det enklere for borgere at søge om støtte til at udskifte olieog gasfyr, ligesom sagsbehandlingstiderne skal være kortere.

