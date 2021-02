Genåbning: De står forrest i køen

Danskerne skal ikke forvente den store genåbning af samfundet på én gang.

I stedet har myndighederne i første omgang rettet fokus mod fire specifikke områder, når der igen skal åbnes.

Det fremgår af et svar, som Sundhedsministeriet har givet til Ekstra Bladet.

Der er tale om afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser, udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner samt udendørs idræts- og foreningsfaciliteter.

Det er således inden for disse områder, at en ekspertgruppe regner på konsekvenserne ved en genåbning, oplyser Sundhedsministeriet:

'Netop nu regner ekspertgruppen for matematisk modellering på scenarier for genåbning i forhold til henholdsvis afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser, udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner og udendørs idræts- og foreningsfaciliteter.'

På baggrund af resultaterne af disse beregninger vil en såkaldt indsatsgruppe bestående sundhedsmyndighederne, politiet mv. komme med en indstilling til regeringen om, hvad der kan åbnes.

I etaper

Samme indsatsgruppe - samt et hold af eksperter under betegnelsen 'Den Faglige Referencegruppe' - anbefaler desuden 'at tage genåbningen - og beregningerne af genåbningsscenarier - i etaper, så man har mulighed for at se effekten af de trinvise åbninger', lyder det i svaret fra Sundhedsministeriet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere i dag udtalt, at han håber, der er plads til en yderligere genåbning 1. marts.

De nuværende coronarestriktioner løber frem til 28. februar. Dog har de yngste klasser fået mulighed var at vende tilbage til skole.

Flertal for større genåbning