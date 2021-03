Genåbning: Her er kravene til Mette F

Torsdag klokken 16 tager partilederne i Folketinget hul på den næste runde af genåbningsforhandlingerne.

Foreløbig har regeringen sammen med Enhedslisten, SF og Radikale aftalt en trinvis genåbningsplan af skoler, uddannelser og Bornholm, der løber frem til og med påskeferien.

Planen er senere blevet justeret, hvilket betød, at blandt andet høj- og efterskole kunne åbne over hele landet i mandags.

Men hvad bringer Folketingets øvrige partier til forhandlingsbordet? Det kan du få et overblik over her:

Venstre:

Ifølge Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er det især de liberale erhverv samt skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner, der skal have lov til at åbne. Helst 'nu', skriver ordføreren på sin Facebook-profil, der altså ikke vil vente til efter påskeferien med at lukke yderligere op. Derudover siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til TV2, at partiet også vil åbne storcentre.

Sophie Løhde vil have børn og unge tilbage i skole med det samme. Foto: Anthon Unger

Dansk Folkeparti:

Kristian Thulesen Dahl skriver i et morgenfriskt Facebook-opslag torsdag morgen, at partiet også har fokus på børn og unge samt de liberale erhverv. Dog skriver formanden også, at det er tid til at skæve til landets seniorer.

Konservative:

Oppositionens tredjestørste parti har tidligere i genåbningsforhandlingerne sagt, at man også gerne vil have børn og unge tilbage på skolebænken - indendørs og hver dag. Derudover vil man også genåbne liberale erhverv som eksempelvis frisører.

Pape afslørede under partilederrunden på TV2 sidste torsdag, at selvom partiet vil have genåbnet frisørerne, ville han nok være den første i køen. Foto: Jens Dresling

Nye Borgerlige:

Firmandspartiet med Pernille Vermund i spidsen har siden februar sagt, at man frem for at kigge på en delvis genåbning, vil have hele samfundet åbnet op.

I stedet vil man lukke ned lokalt i de byer eller områder, hvor smitten er høj. Derudover vil partiet have en langt mere fokuseret test- og smitteopsporing samt døgnbemandet grænsekontrol.