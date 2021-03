Genåbning: Kom med beregningerne, Mette

Enhedslisten mener, at regeringen nøler med at få lavet beregninger på en yderligere genåbning af samfundet

Der lyder nu en klokkeklar opfordring fra støttepartiet Enhedslisten til regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen:

Se at få lavet nogle ekspertberegninger på en yderligere genåbning af samfundet.

- Jeg kan ikke helt forstå det nøleri, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund.

Han fortsætter:

- Jeg synes, at man burde gå i gang med at få nogle beregninger, som kan sikre, at man kan se på en yderligere genåbning. Det kunne handle om enkelte klassetrin. Man kunne eksempelvis se på 5.-6. klasse i stedet for 5.-8. klasse. Det er helt afgørende, at vi tager nogle skridt i forhold til at mindske mistrivslen.

- Det er klart, at jo mere detaljerede beregninger, man kan lave, desto mere præcist kan vi målrette de åbninger, vi laver, hvis der er et sundhedsmæssigt forsvarligt rum til det, lyder det fra Peder Hvelplund.

Svært at vide

Det er i høj grad ekspertgruppens hidtidige beregninger, der har ligget til grund for den politiske beslutning om, at mindre dele af samfundet genåbnede mandag.

Derfor er de kommende beregninger om en yderligere genåbning af Danmark imødeset med spænding.

- Peder Hvelplund, hvornår er det dit indtryk, at de beregninger kommer?

- Det er lidt svært at vide, som det ser ud lige nu. Derfor undrer det mig også lidt, at man ikke har mere travlt med at indhente meldinger fra partierne om, hvad de ønsker, der bliver regnet på.

FAKTA: Åbne butikker landet over Mandag kunne butikker landet over igen byde kunder velkommen. Det skete, efter at regeringen onsdag i sidste uge kunne løfte sløret for en aftale om genåbning med Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. Ud over butikkerne blev der i visse dele af landet åbnet yderligere. Nogle steder kunne børn komme tilbage i skolerne og de ældre elever tilbage på ungdomsuddannelserne. En stor del af landet har været lukket ned siden 23. december, hvor smitten for alvor begyndte at blusse op igen. Bliv klogere på, hvad der åbnede hvor: * Butikkerne kan åbne igen i hele landet. Det gælder dog ikke butikker i butikscentre og butikker, der er større end 5000 kvadratmeter. * De store butikker kan dog ifølge aftalen åbne for et 'meget begrænset antal gæster mod tidsbestilling'. * For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter bliver forsamlingsforbuddet lempet, så man nu må forsamle sig op til 25 personer i denne sammenhæng. * Udendørs kulturinstitutioner som zoologiske haver får desuden lov til at åbne igen. I Nordjylland og Vestjylland er der flere ting, der får lov at genåbne. Dem kan du læse om her: * Ud over genåbnede butikker, idræts- og udendørs kulturinstitutioner kan eleverne vende tilbage i skole i Nordjylland og Vestjylland. Det gælder eleverne i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. * Eleverne kan kun møde op på halv tid - hver anden uge, skriver fremgår det af aftalen mellem regeringen og støttepartierne. * På ungdoms- og voksenuddannelserne vil der være et krav om, at elever og lærere skal testes to gange om ugen. På Bornholm kan forældre ligesom i Nord- og Vestjylland sende deres børn og unge i skole igen, men endnu flere ting får her lov til at åbne. Her kan du læse, hvad der gælder for Bornholm: * Alle elever og skolebørn kan komme i skole igen. Der er samme testkrav for ungdoms- og voksenuddannelser som i Nord- og Vestjylland. * Liberale erhverv som tatovører, frisører og massageklinikker kan ligeledes få lov til at åbne på Bornholm. * Den yderligere genåbning på Bornholm sker i forbindelse med, at der bliver indført en regel om, at alle over 15 år kun kan rejse til og fra Bornholm med en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel. De tiltag, der ikke lempes 1. marts, er blevet forlænget frem til 5. april. Kilde: Justitsministeriet Vis mere Luk

Der var lang kø på strøget, da butikkerne genåbnede mandag.

Enhedslistens Peder Hvelplund. Foto: Jens Dresling

Skal se konsekvensen

Statsminister Mette Frederiksen gav heller ikke indtryk af, at de vigtige beregninger er på trapperne, da hun tirsdag besvarede spørgsmål i Folketingssalen.

Her ville den konservative formand, Søren Pape Poulsen, vide, hvor meget der er i gang med at blive regnet på fra eksperternes side.

Til dette svarede statsministeren bl.a.:

- Problemet med at regne er, at vi bliver nødt til at se konsekvenserne af den genåbning, der er. Og den startede i går. Det vil sige, at den smitte, de ældste elever, idrætten og detailhandlen måtte give, kan vi ikke måle endnu. Derfor bliver vi nødt til lige at komme lidt længere hen for at kunne se konsekvensen af den genåbning, vi allerede er i gang med.