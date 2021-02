Genåbning: Mette F indkalder partier til møde

Der er godt weekend-nyt til alle, der er ved at bukke under for nedluknings-trætheden. Nu kommer der nemlig yderligere skub i drøftelserne om en genåbning af samfundet.

Statsminister Mette Frederiksen har inviteret partilederne til bilaterale drøftelser om den videre genåbning af samfundet, udrulningen af vacciner og den langsigtede strategi for håndteringen af pandemien.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse. Møderækken begynder nu på mandag den 1. marts.

- Takket være danskernes indsats, der igen har banket smitten ned, er vi nu et sted i epidemien, hvor vi er i gang med en gradvis og også tiltrængt udfasning af restriktionerne, der fortsætter mandag, siger Mette Frederiksen.

- Vi har også brug for en samlet genåbningsplan, hvor vi i takt med en øget brug af test, og at stadig flere bliver vaccinerede, kan udfase flere af restriktionerne – selvfølgelig med det mål, at Danmark er fuldt og helt åbent så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Jeg glæder mig til at høre partiernes bud på, hvordan vi bedst griber det arbejde an.

Pres fra oppositionen

De nye genåbningsforhandlinger begynder samme dag, som en række af vinterrestriktionerne lempes herunder genåbningen af almindelige butikker.

Ellemann vil åbne til maj efter vaccination af alle over 50 år

Senest har oppositionen med V-formand Jakob Ellemann-Jensen i front krævet en mere eller mindre fuld genåbning allerede midt i maj.

I går løftede statsminister Mette Frederiksen da også sløret for, at samfundet i maj vil være markant mere genåbnet end i dag som følge af udrulningen af vacciner.