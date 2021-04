Genåbningsplanen kan måske blive rykket frem. I hvert fald er statsminister Mette Frederiksen (S) åben for at diskutere muligheden med Folketingets partier.

- Det går rigtig godt med at holde smitten nede og rulle vaccinen ud. Så samlet set står vi et langt bedre sted, end vi overhovedet turde håbe på.

- Vi har lavet en bred politisk aftale om genåbningen. Og er der mulighed for at rykke noget af det frem, så skal vi gøre det. Det skal vi diskutere med Folketingets partier, siger Mette Frederiksen under et besøg på et vaccinationscenter i Roskilde.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke indkaldes Folketingets partier til et møde om en yderligere genåbning torsdag

Den nuværende plan foreskriver, at 13. april åbner indkøbscentre og stormagasiner med et areal på 15.000 kvm.

Stoler på myndighederne

Ved vaccinationscenteret fortæller statsministeren samtidig, at det er er op til sundhedsmyndighederne at vurdere, om AstraZeneca-vaccinen igen kan bruges i Danmark.

Hun afviser at gøre spørgsmålet til en politisk beslutning.

- Når det handler om godkendelse af lægemidler som vacciner, er det alene en sundhedsfaglig vurdering.

Her fortalte hun videre, at man på nuværende tidspunkt ikke har nogen intention om at indkøbe den russiske Sputnik-vaccine.

- Vi skal kun bruge vacciner i Danmark, der er godkendte af EMA. Det er den russiske vaccine ikke. Hvorfor købe en vaccine, der ikke er godkendt, når vi i Danmark har købt rigtig mange, siger Mette Frederiksen.

Både Tyskland og Østrig forhandler lige nu med Rusland om forhåndsindkøb af den Sputnik V-vaccinen.

