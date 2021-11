Gennemhuller Slette-Mettes forklaring

Ekspert i it-sikkerhed undrer sig over flere af statsministerens udsagn under pressemødet om de slettede sms'er

- Jeg synes ikke, at det giver særlig meget mening.

Sådan lyder det fra en ekspert i it-sikkerhed, formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund, efter at han har lyttet til Mette Frederiksens forklaringer om de slettede sms'er på det lange pressemøde onsdag aften.

Ifølge eksperten er der flere steder, hvor kæden hopper af, når statsministeren skal redegøre for den automatiske sletning af sine beskeder efter 30 dage.

Sagen om sletningen er blevet en brandvarm politisk kartoffel for statsministeren, efter at det er kommet frem, at Minkkommissionen ikke har kunnet få adgang til alt det materiale, den har efterspurgt til undersøgelsen af den ulovlige ordre til aflivningen af alle landets mink.

Herunder kan du se ekspertens dom over Mette Frederiksens forklaringer:

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra statsministeren til sagen.

