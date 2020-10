Gennemhullet: Spekulant-borgmesters forklaring skudt ned

Frederiksbergs borgmester omtalte en del af den omstridte lejlighed som 'selvstændig', selvom han først fik tilladelse til opdeling to år senere

Det ligner en plan fra begyndelsen.

Allerede flere måneder før Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) og konen, Josephine Legarth, i 2016 flytter ind i herskabelige 460 kvadratmeter på Frederiksberg Allé, tegner der sig et billede af, at lejligheden hurtigt skulle deles op i to separate enheder.

To lejligheder, der begge blev solgt fra efter mindre end fire år og dermed berigede familien Aggesen med over 11 mio. kroner.

Fornyet tvivl

Men et jobopslag og to byggeansøgninger sår nu fornyet tvivl om den forklaring, som Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), har givet på en skattefri boliggevinst på 11 millioner kroner over godt tre år.

Den unge konservative borgmester har tidligere forklaret, at de mange millioner faldt i familiens skød ved rent held i deres søgen efter det perfekte hjem.

Ekstra Bladet har gennemgået forløbet ved køb og salg af herskabslejligheden, og Simon Aggesens egne handlinger gennemhuller den idylliske familieforklaring.

Forleden beskrev Ekstra Bladet, hvordan Simon Aggesen allerede i juli 2016 - tre måneder før familien formelt overtager den enorme lejlighed - søgte en ung pige i huset.

Borgmester søgte ulovligt efter ung kvinde

Af opslaget fremgår det, at lønnen blandt andet vil bestå af 'logi i en nyrenoveret selvstændig lejlighed, som ligger i forlængelse af herskabslejligheden på 3. sal' (Ekstra Bladets understregning).

Dette kolliderer direkte med Simon Aggesens forklaring om, hvordan det fra begyndelsen var familiens plan at bo i hele lejligheden og bruge den som ét samlet hjem.

Derudover fremgår det også af byggesagen, at Simon Aggesens ord i jobannoncen ovenfor næppe var tilfældige.

Allerede i maj måned i 2016 søgte familien Aggesen nemlig om at renovere og etablere et nyt køkken i den bagerste del af lejligheden, der senere bliver til den selvstændige lejlighed, som den konservative politiker beskriver i sit jobopslag.

*****

Aggesen afviser

Over for Ekstra Bladet afviser Simon Aggesen direkte sin egen udlægning i et jobopslag af, hvilken bolig han i 2016 kunne tilbyde en kommende ung pige i huset.

Ekstra Bladet har spurgt, hvordan Frederiksberg-borgmesterens opslag hænger sammen med, at han ellers har hævdet, at opdelingen af den 460 kvm store liebhaverbolig først kom på tale 'efter en årrække'.

'Der var ikke tale om en selvstændig lejlighed, og såfremt vi i øvrigt har formuleret os ukorrekt i selve opslaget, så vil jeg gerne beklage det', lyder det kort i en mail fra Simon Aggesen.

Ekstra Bladet har desuden stillet en yderligere række spørgsmål til den 'selvstændige lejlighed', som borgmesteren ikke har svaret på.