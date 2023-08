Genopstandne Jon Stephensen: Derfor er jeg tilbage

Den skandaleramte tidligere moderat Jon Stephensen har holdt munde lukket siden han blev sendt på orlov i april. Det gjorde han efter en stribe skandaler, kulminerende med en svært upassende besked sendt til et 19-årigt partimedlem.

Men nu taler han med DR.

Sidste uge meddelte Moderaterne ham, at han ikke havde en fremtid i partiet. Og det fik Jon Stephensen til at melde sig ud af gruppen og fortsætte som løsgænger.

Slagtet på møde: Sådan røg Stephensen

Det fik ikke rosende ord med sig fra Moderaterne, der mener, at han burde have givet sit mandat videre. Ikke mindst fordi han kun fik 1550 personlige stemmer ved valget i 2022 og dermed blev trukket ind af partiet.

- Hvis han ville Moderaterne det godt, skulle han drage den fulde konsekvens og udtræde af Folketinget, sagde partiformand Lars Løkke Rasmussen.

Løkke raser over Jon: Gjorde det samme selv

Lars Løkke Rasmussen er ikke tilfreds med, at Jon Stephensen bliver i Folketinget. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

Vil være aktiv

Men det har Jon Stephensen ikke valgt. Og til DR fortæller Jon Stephensen:

- Det er jo, fordi man synes, man har noget at byde på. Men det er da et dilemma. Og det har jeg selvfølgelig også tænkt over. Men så må dem, som har stemt på mig, forhåbentlig se, at jeg stadigvæk gør det godt.

Se det vilde regnestykke: Jons fribillet til millioner

Til DR siger Jon Stephensen, at han har valgt at vende tilbage før 1. oktober, der var hans oprindelige udmelding om sin orlov, for at være en del af forhandlingerne om finansloven og koranafbrændings-diskussionen.

- Jeg læste i dag, at nogle nærmest ikke viser sig i Folketinget som løsgængere. Jeg har tænkt mig at være aktiv, siger han til mediet.

Erkender lidt

I interviewet med DR erkender Jon Stephensen, at han ikke burde have skrevet til det 19-årige medlem af partiet, at hun var 'smuk med den lækreste krop'.

Annonce:

Han siger, at han nu godt kan se, at der var tale om et 'asymmetrisk magtforhold'. Men at det ikke var 'ment som en krænkelse'. Det blev det opfattet som og på spørgsmålet om han så ikke er en krænker, svarer Jon:

- Ja, hvis du mener, at jeg skal fremstå som sådan, så burde jeg ikke have skrevet det sådan, for det kan virke krænkende, og det blev modtaget krænkende. Det var ikke min mening. Men sådan er det, og det er også derfor jeg har bedt om hjælp.

Han siger yderligere, at han 'håber på tilgivelse'.

- Jeg tænker nogle gange i mit stille sind; Hvor lang er dommen? Hvornår er man i andre strafudmålinger et frit menneske igen? Det har jeg selvfølgelig tænkt på nogle gange.

Ekstra Bladet har siden april forsøgt at få en kommentar fra Jon Stephensen til de mange sager, orloven, planerne og hans tilbagevenden. Han er ikke vendt tilbage.