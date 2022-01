Giftig afsked fra Tulle: Støtter ikke Messerschmidt

Afgående DF-formand, Kristian Thulesen Dahl, overrasker alle ved at dukke op foran Herning Kongrescenter, selvom han ikke kan deltage ved dagens skæbnevalg i sit parti.

Og den snart forhenværende partiboss, der skal overvære formandsafstemningen fra et afsides liggende lokale i udkanten af Herning, slår to tykke streger under den giftige stemning internt i DF.

Han støtter ikke favoritten Morten Messerschmidt, fortæller Thulesen Dahl til blandt andet TV2 foran kongrescentret.

- Meld og Feld-sagen har jo hængt som en tung dyne over os. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Morten Messerschmidt inden længe skal sidde i en retssal igen. Men hvis Morten bliver formand, så respekterer jeg selvfølgelig det.

Men derudover ønsker DF-formanden ikke at fortælle, hvem hans favorit er.

Adspurgt om, hvad hovedårsagen er til, at partiet står i den elendige situation, DF er i i dag, svarer han Ekstra Bladet:

- Meld og Feld-sagen, med henvisning til den store nedtur, som Dansk Folkeparti oplevede efter Ekstra Bladets afsløring af pengestrømmene fra de europæiske partier til DF.

Hårdt andgreb mod Pia K

Thulesen Dahl sender derudover en spydig stikpille til sin forgænger på posten, Pia Kjærsgaard.

- Min oplevelse var, at hun stadig ønskede at være en reel leder af Dansk Folkeparti og styre rigtig mange ting, siger han bl.a.

