Giftig rævekage: 'Jeg var borgmester i et kvarter'

Solrød Kommune er egentlig blå, hvis det stod til vælgerne.

Alligevel får kommunen nu - efter en særdeles dramatisk valgnat - en socialdemokratisk borgmester.

Det skyldes et politisk slagsmål i kulissen mellem Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, som endte med, at sidsnævnte sendte borgmesterkæden i hænderne på Jonas Ring Madsen (S).

Var borgmester - i et kvarter

Klokken to natten til onsdag var det ellers lykkedes for Morten Scheelsbeck (K) at lave en konstitueringsaftale med Venstre, Socialdemokratiet og HavdrupListen, der skulle gøre ham til ny borgmester i kommunen.

Men et kvarter senere var billedet et helt andet.

- Vi havde indgået en aftale og fordelt posterne. Så kigger socialdemokraternes borgmesterkandidat på sin telefon, fordi han får et tilbud af Liberal Alliance, fortæller Morten Scheelsbeck til Ekstra Bladet.

Ifølge ham ville LA sikre socialdemokraterne borgmesterposten for at undgå, at det blev en konservativ borgmester.

- Det er hamrende ærgerligt, at vi i en af landets absolut mest borgerlige kommuner stikker hinanden i ryggen på den måde og vælger en lillebitte rød opposition til at stå i spidsen, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Morten Scheelsbeck (K). Pressefoto

- Hvorfor tog I ikke LA med i jeres aftale?

- Fordi de ignorerede vores henvendelser. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at vi ikke havde været enige, men der kunne ikke skaffes et flertal om Emil Blücher (Liberal Alliances borgmesterkandidat, red.).

- Blücher siger selv, at han var millimeter fra at blive borgmester, men at I valgte at bryde jeres aftale. Er det løgn?

- Det var ikke vores opfattelse, at der var opbakning til ham som borgmester.

Skyder skylden på K

Spørger man Liberal Alliances borgmesterkandidat, Emil Blücher, hvad der foregik i nat, er historien altså en helt anden.

I et langt opslag på Facebook tordner LA'eren mod de konservative, som han beskylder for at have 'set stort' på de aftaler, de to partier ifølge ham havde indgået inden valgnatten.

'Fakta er, at vi var millimeter fra at kunne få mig som borgmester - men at de konservative valgte at bryde deres aftale med det indirekte resultat, at vi nu har en rød borgmester,' skriver Emil Blücher.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Emil Blücher (LA). Pressefoto

Ifølge ham var der opbakning til at gøre ham til borgmester, men de konservative besluttede sig i stedet for at forsøge at erobre borgmesterposten gennem et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

'Med denne trussel hængende over hovedet har vi kun ét valg; at gå tilbage til udgangspunktet med VoresSolrød, Liberal Alliance og Socialdemokratiet som de partier, som kan danne flertal alene,' skriver politikeren, som altså har scoret sig en viceborgmester-post ved at støtte op om den røde borgmesterkandidat.

Stiller ikke op til interview

Emil Blücher har onsdag morgen 'ikke haft tid' til at stille op til interview. Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt ham, om det ikke i LA's øjne uanset hvad havde været bedre at have en borgerlig borgmester end en rød.

Vi ville også gerne have spurgt, om han ikke sælger borgerne, der ellers har stemt for et blåt flertal, ud til fordel for en viceborgmesterpost til sig selv.