Giftig redegørelse: Det her skal undersøges i Ellemans kanon-sag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere meddelt, at han har bestilt en redegørelse, som skal laves på baggrund af hans formand, Jakob Ellemanns, mulige kanon-løgn.

Nu kan Ekstra Bladet løfte sløret for, hvilke elementer dispositionen for redegørelsen indeholder, efter vi er kommet i besiddelse af den mail, som er blevet sendt til ordførerne i forsvarets forligskreds. Dispositionen fastlægger de endelige rammer for redegørelsen, erfarer Ekstra Bladet.

Af mailen til forligskredsen fremgår det, at Forsvarsministeriet blandt andet vil undersøge den parlamentariske proces og dialogen med Folketinget. Samtidig skal korrespondancen mellem ministeriet og leverandørerne også afdækkes.

Redegørelsen vil som minimum dække over perioden mellem 4. januar 2023 og frem, fremgår det ligeledes af mailen.

En af de ting som Ellemann især er blevet kritiseret for, er, at han 26. januar forklarede Finansudvalget, at tilbuddet fra Elbit 'hastede', fordi tilbuddet ellers ville løbe ud i slut januar. En aktindsigt, som Altinget har fået, viser dog, at tilbuddet først udløber 30. juni.

Herudover har Ellemann også fået massiv kritik for, at han muligvis har givet usande informationer om andre mulige leverandører end Elbit.

Fem punkter

Forsvarsministeriet oplyser i mailen til forligskredsen, at der, som supplement til redegørelsen, vil komme 'en beskrivelse af den parlamentariske proces i sagen, herunder dialogen med Folketinget.'



Derudover indeholder dispositionen i sig selv fem punkter. Et af dem er 'markedsafdækning', som rummer en gennemgang af 'den fulde dialog med potentielle leverandører og delleverandører'. Ellemann har nemlig også fået massiv kritik for, at han muligvis har givet usande informationer om andre mulige leverandører end Elbit.



Derudover vil man komme ind på 'tilbud og placering af ordre ved Elbit Systems', herunder den tidsmæssige sammenhæng til hurtig levering af systemerne.

Jakob Ellemann har været sygemeldt med stress i godt et halv år, når han vender tilbage til august. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

'Baggrund for afskaffelsen' nævnes også som et punkt i dispositionen, og omhandler 'forsvarskommandoens anbefaling i relation til inddækning af det operative behov i lyset af donation af Forsvarets samlede artillerikapacitet.'

'Leverance' og 'forlig'

Et andet punkt i dispositionen er 'leveranceplanen', som blandt andet skal afdække sammenhængen til 'Forsvarskommandoens anbefaling i forbindelse med inddækning af de operative behov,' samt 'baggrunden for afskaffelsens hastende karakter'.

Dette punkt vil herudover komme ind på en beskrivelse af 'hvordan systemernes rådighed for Danmark har været, og hvornår de vil blive leveret'.

'Forholdene vedrørende Forsvarsministeriets forlig med Elbit Systems,' bliver også nævnt. Dette punkt handler om, at der skal redgøres for 'relevant forhold' i henhold til, at Elbit, kort forinden indkøbet af deres kanoner, droppede en retssag mod Danmark.

Her er datoen

Datoen for, hvornår redegørelsen er klar, ligger nu også fast. Det bliver 31. juli. Det oplyser Forsvarsministeriet til Ekstra Bladet.



'Terminen for redegørelsen er fastsat til 31. juli 2022, hvilket vil give FMI den fornødne tid. Når redegørelsen modtages, vil ministeriet behandle denne, inden den fremlægges for forsvarsministeren og senere kan oversendes til Folketinget,' skriver ministeriet i en mail.

Det bliver altså en brat opstart for V-formanden, Jakob Ellemann, når han - hvis alt går efter planen - vender tilbage 1. august efter godt et halvt års sygemelding.

