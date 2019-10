Giftig stemning om Simon Emil

Opløsningen i Liberal Alliance nærmer sig det totale.

Ifølge flere centrale kilder er der i disse dage en giftig stemning i toppen af det nødlidende borgerlige parti om tidligere indenrigsminister og en af LA's blot fire tilbageværende MF'ere, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille opfører sig ifølge en central LA-kilde sig forsmået og bittert. Angiveligt fordi han ikke blev politisk leder efter valget.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der onsdag planlagt et møde, hvor blandt andet Ammitzbøll-Billes situation i partiet skal drøftes med hovedpersonen selv.

Oplysningerne om den elendige stemning i LA kommer, få dage efter partiets tidligere politiske ordfører, Christina Egelund, mandag meldte sig ud af Liberal Alliance på grund af politiske uenigheder med den nye ledelse på Christiansborg. Egelund og Ammitzbøll-Bille har været på samme fløj i partiet.

Beskyldning fra kollega

Egelunds exit fik hårde ord med på vejen fra LA-profilen Joachim B. Olsen, som mente, at farvellet skyldes en lang næse til toppost.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Leif Mikkelsen (LA) ikke fortsætter som landsformand i partiet. Der skal vælges en ny formand, og den post tror jeg, Christina godt ville have haft. Men det har der ikke været opbakning til, siger Joachim B. Olsen til Politiken.

- Det er virkeligheden, og det, tror jeg, spiller ind i hendes beslutning. For jeg kan ikke se, der er sket et skifte i den politiske retning siden valget, siger Joachim B. Olsen, der ikke opnåede genvalg til Folketinget.

Analysen hos flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med, er, at Ammitzbøll-Bille er tæt på at trække sig fra gruppen og melde sig ud af partiet.

Hvis LA-profilen trækker stikket, vil han kaste yderligere kul på partiets nedsmeltning.

Ny mand på broen

På broen i partiet har 27-årige Alex Vanopslagh overtaget roret. Men direkte adspurgt, hvordan samarbejdet mellem Simon Emil og resten af folketingsgruppen er, lyder svaret:

- Ingen kommentarer.

Ekstra Bladet har gennem flere dage forsøgt at få Simon Emil Ammtzbøll-Bille i tale om sin politiske fremtid.

LA-profilen har dog hverken svaret på opkald eller konkrete sms'er med spørgsmål om, hvorvidt han er på vej ud af partiet.

Tirsdag er politikeren fraværende fra sit kontor på Christiansborg.

Partihopper

Simon Emil Ammitzbøll-Bille har i flere år været fast inventar i toppen af Liberal Alliance. Men forud for LA's succes under leder Anders Samuelsen levede den nu 42-årige MF'er en omflakkende politisk tilværelse.

Ammitzbøll-Bille blev kendt som folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Men i 2008 meldte han sig ud i protest over, at de radikale ikke samarbejde nok med de borgerlige partier.

I januar 2009 stiftede han sit eget parti, Borgerligt Centrum. Det blev dog blot en parentes, inden han i 2009 meldte sig ind i Liberal Alliance.

