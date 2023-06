Giftig velkomstgave: Ellemann får rædsels-opstart

Den værst tænkelige 'velkommen tilbage'-opgave er nu med sikkerhed havnet på den sygemeldte Jakob Ellemann-Jensens skrivebord. Og hvis Venstre-formanden havde håbet, at hans vikar ville tage kuglerne inden, så må han tro om igen.

For det står nu lysende klart, at Jakob Ellemann-Jensen skal stå for skud på et livsfarligt samråd i sagen om hans mulige kanon-løgn, fordi en redegørelse om forløbet - der tidligere blev varslet til 1. juli - først ankommer 31. juli.

Dagen inden Ellemanns bebudede tilbagekomst 1. august.

Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær, der er næstformand i Finansudvalget, hvor Ellemann skal grilles, fortæller, at samrådet er fastsat til 24. august.

Den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, siger desuden til Altinget, at han finder det 'useriøst' at skulle tage samrådet nu, fordi redegørelsen i sagen ikke er klar.

Troels Lund Poulsen (V) har ikke tænkt sig at lade sig grille i en sag, der hører under Jakob Ellemann-Jensens (V). Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Og det ændrer tilsyneladende ingenting, at SF ifølge Altinget indtrængende ønsker, at samrådet skal tages allerede nu med henvisning til, at embedsværket er det samme, selvom ministeren er en anden.

- Jeg synes, det vil være useriøst, at jeg skal stille op i et samråd, hvor jeg ikke kan sige noget, fordi vi er i gang med at få undersøgt, hvad der er op og ned i denne her sag.

- Der er desværre kommet mange ting frem, som vi bliver nødt til at give nogle svar på. Og jeg vil ikke være i stand til at give de svar på nuværende tidspunkt, siger Troels Lund Poulsen til Altinget.

Total møgsag

Ud over kanon-sagen ligger Venstres meningsmålinger nærmest kronisk i bund, og mange i baglandet stadig har svært ved at se fidusen ved SVM-regeringen.

Dermed er det en ualmindeligt hård og barsk opstart, som Jakob Ellemann-Jensen får, når han vender tilbage til Folketinget efter sin stress-sygemelding.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell:

- Der er ikke nogen som helst tvivl om, at det er en total møgsag. Der er heller ingen tvivl om, at der internt i Forsvaret er nogle meget store problemer, og at sagen kan udvikle sig særdeles alvorligt for Ellemann.

Jakob Ellemann-Jensen (V) får en hård opstart, når han vender tilbage til Borgen. Foto: Emil Helms

Hans Engell forklarer, at der i forvejen er mere end rigeligt på Ellemanns bord, men at papirbunkerne nu vokser og vokser, mens den sygemeldte formand gør sig klar til at vende tilbage efter at være gået ned med stress.

- Når han træder ind på sit kontor til august, ligger der tre bunker på hans skrivebord og venter. Den første bunke er de israelske kanoner. Den næste er udmøntningen af forsvarsforliget. Den tredje bliver regeringens sager i øvrigt. 'Velkommen tilbage, minister'. Der vil være mere end rigeligt, siger Hans Engell.

Glæder sig til stilheden

At Troels Lund Poulsen ikke vil tage samrådet, er ifølge Hans Engell ikke så underligt.

- Troels Lund vil ikke sidde under fuldt ministeransvar og gå ind i den sag. Han hverken kan eller vil gå ind i en sag, hvor det er den minister, som har siddet med sagen, der har truffet beslutningerne. Ellemann er den, der ved, om han har fået de korrekte oplysninger eller ej, forklarer han.

Troels Lund Poulsen glæder sig desuden 'uendeligt meget' til at komme tilbage til de stille lokaler i Økonomiministeriet og har ikke fået smag for at være hverken forsvarsminister eller V-formand, lyder vurderingen.

Han vil dog blive Ellemanns vigtigste allierede og 'wing man' i den svære opstart.

For ud over de store bunker på skrivebordet er der også en fjerde opgave, der venter Ellemann: At komme ud og vise Venstreland, at han er den eneste rigtige formand.

- Ellemann er indtil videre ikke brændt stærkt igennem som formand, og han har meget han skal bevise, når han kommer tilbage, siger Hans Engell.