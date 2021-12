Giftige noter: Var mistænkt af partitop

Sundhedsministerens opsigtsvækkende notesbøger har sendt chokbølger gennem minksagen, men de har også tidligere bragt ham i et prekært søgelys

Da Magnus Heunicke i fredags pludselig hev sine personlige noter op af tasken i Minkkommissionen, var det umiddelbart godt nyt for Mette Frederiksen.

De svært læselige kragetæer underbygger nemlig statsministerens forklaring om, at hun var uvidende om den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink sidste efterår.

Men for forfatteren til de opsigtvækkende notater risikerer medaljen at have en bagside.

Taler man med kilder i Socialdemokratiet, bliver det understreget, at Magnus Heunicke er i sin gode ret til at fylde sine bøger med noter fra de interne møder.

Tidligere topfolk som Mogens Lykketoft og Jens Otto Krag benyttede sig eksempelvis af den samme praksis, lyder det.

Sårbar

Men sundhedsministeren risikerer at gøre sig sårbar - især når kinabøgerne (notesbøger i sort og rødt bind, red.) pludselig er genstand for offentlig skue, påpeges det. Præcis som det var tilfældet i Minkkommissionen.

At kinabøgerne kan resultere i negativt fokus, har Magnus Heunicke da også allerede erfaret.

Ekstra Bladet kan afsløre, at Magnus Heunickes notesbøger tidligere har placeret ham på den daværende partitops liste over mistænkte forfattere til den kontroversielle bog 'Den hemmelige socialdemokrat'.

Socialdemokraten har nemlig i årevis haft for vane at notere flittigt ned under en lang række af de vigtige møder, som han gennem årene har deltaget i som politiker. Herunder de lukkede socialdemokratiske gruppemøder, som jævnligt bliver afholdt på Christiansborg.

Denne praksis betød ifølge flere kilder, at Heunicke tilbage 2014 havnede i det prekære søgelys internt i partiet, efter at 'Den hemmelige socialdemokrat' var udkommet.

Klapjagt

Udgivelsen skabte stor opstandelse i Socialdemokratiet - ikke mindst fordi den anonyme forfatter gav et detaljeret indblik i, hvad der var foregået på de lukkede møder i folketingsgruppen.

Bogen førte til en intern klapjagt på forfatteren. Heunickes gode ven og nuværende fødevareminister Rasmus Prehn var blandt de mistænkte. Han afviste kategorisk.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betød Heunickes notesbøger, at han også kom i partitoppens søgelys. De detaljerede beretninger fra gruppemøderne kunne således kobles med det faktum, at Heunicke tog omfattende noter, lød ræsonnementet.

Intern opmærksomhed

Tilbage i nutiden er kragetæerne ligeledes genstand for intern opmærksomhed. Det bliver bemærket, at Magnus Heunicke i sine noter minutiøst nedfælder ikke blot, hvad der drejer sig om ham selv. Han skriver ganske nøjagtigt, hvad andre mødedeltagere ytrer.

En anden kilde bemærker, at det især er specielt, at han fører nært referat fra regeringens øverste udvalg, Koordinationsudvalget, som det skete 3. november 2020.

Vred udspørger

Afsløringen af notesbogen skabte heller ikke lutter begejstring i kommissionen. Udspørger Jakob Lund Poulsen gik i stedet hårdt til Magnus Heunicke, der først få dage forinden havde udleveret sine håndskrevne noter til kommissionen.

- I bliver bedt om at udlevere alt materiale, og så er der bl.a. et meget omfattende håndskrevet notat, som ikke kommer frem, lød det fra vredt fra udspørgeren.

- Magnus Heunicke, du har taget noter fra dybt fortrolige møder. Du skriver, hvad andre siger. Du sidder jo nærmest og arbejder journalistisk. Kan du se, at de notater kan gøre dig sårbar. Både i fremtiden og bagudrettet?

- Det er jeg helt uenig i. Som jeg forklarede for kommissionen: Jeg har brugt det som arbejdsredskab. Især i den her tid. Der er så mange ting, som der skal følges op på. En del af dem er vores ansvar i Sundhedsministeriet. Jeg skal være helt sikker på, at jeg kan følge op, siger sundhedsministeren til Ekstra Bladet.