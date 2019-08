Giftigt angreb: Troels Lund var spion for Løkke

Venstres fremtrædende profil Troels Lund Poulsen har spillet et opsigtvækkende dobbeltspil i den intense magtkamp, der buldrer i partiet.

Det mener i hvert fald flere centralt placerede kilder fra den fløj af partiet, som bakker næstformand Kristian Jensen op.

Kilderne beskylder ligefrem Troels Lund Poulsen for at have ’spioneret’ i deres rækker, efter at han ellers havde svoret Kristian Jensen troskab.

Den tidligere minister har i skjul været ’Løkkes forlængede arm’ blandt Jensens støtter, lyder påstanden desuden.

Det er ikke mindst Troels Lund Poulsens ageren under det dramatiske sommergruppemøde 9. august, som får Jensen-lejren til at komme med den markante beskyldning.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

På overfladen har Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen været allierede, men nu er idyllen brudt. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Bakkede Hjort op

Under gruppemødet tog Troels Lund ordet og rettede en hård kritik mod Kristian Jensen.

Forinden havde V-nestor Claus Hjort Frederiksen kaldt Jensen illoyal, fordi han offentligt var gået i rette med Lars Løkkes strategi om en SV-regering.

Claus Hjort Frederiksen krævede, at Kristian Jensen på den baggrund skulle trække sig fra sine poster som gruppeformand og næstformand.

Da Troels Lund Poulsen fik ordet, bakkede han fuldtonet op om Claus Hjort Frederiksens kritik. Et træk fra Lund Poulsen, som i høj grad fik Jensen-lejren op af stolen.

Last og brast

Her var man nemlig af den klare overbevisning, at Troels Lund Poulsen stod last og brast med Kristian Jensen.

Det er således velbeskrevet, at to de Venstre-profiler tidligere har indgået en fornuftsalliance efter i årevis at have været indædte rivaler.

Bl.a. var de to Venstre-herrer på hvert deres hold i det dramatiske formandsopgør i 2014, hvor Kristian Jensen var millimeter fra at udfordre Løkke som V-formand.

Her spillede Troels Lund Poulsen en aktiv rolle som en af Lars Løkkes mest trofaste støtter.

Artiklen fortsætter under billedet

Claus Hjort Frederiksen satte for alvor skub i krigen i Venstre med sit angreb på Kristian Jensen under Venstres sommergruppemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kyssede ringen

Med formandsopgøret på afstand var der lagt i kakkelovnen til, at Kristian Jensen skulle være fremtidens mand i Venstre.

Det var med denne udsigt, at Troels Lund Poulsen valgte at ’kysse næstformandens ring’, som flere Venstre-kilder har formuleret det.

Væk var tidligere tiders fjendskab – i stedet blev Troels Lund Poulsen i foråret 2018 budt indenfor i regeringens magtfulde økonomiudvalg med Kristian Jensen for bordenden.

Satte trumf på

Men da det slog gnister under sommergruppemødet i fredags, var der ingen opbakning at hente til Kristian Jensen fra Troels Lund.

Tværtimod satte Lund Poulsen trumf på ved at understrege internt, at han skam står last og brast med Lars Løkke i V-magtkampen.

Dette får Jensen-lejren til at konkludere, at Troels Lund Poulsens loyalitet – trods påstanden om det modsatte – aldrig har ligget hos Kristian Jensen.

Hans formål har i stedet været at samle informationer hos næstformanden og hans støtter til fordel for Løkke og hans disciple, lyder påstanden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Troels Lund Poulsen under Venstres dramatiske sommergruppemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Troels Lund begravede stridsøksen: Alt andet er dødbringende

Da Troels Lund Poulsen fik sæde i regeringens økonomiudvalg i maj 2018, slog han klart og tydeligt fast, at han og Kristian Jensen nu havde begravet stridsøksen.

– Jeg har signaleret offentligt, at jeg bakker op om Kristian. Alt andet er dødbringende, lød det fra Troels Lund Poulsen i et interview med B.T.

I samme ombæring konstaterede Troels Lund, at han ikke havde ’kysset nogen ring’.

– Men hvis vi skal vinde næste valg, er det nødvendigt med 100 procent opbakning til ledelsen. Og derfor vil man se, at Kristian og jeg har et stærkt og fortroligt samarbejde.

– Kristian og jeg behøver ikke at være enige om alt – og måske heller ikke med statsministeren – men vi skal arbejde sammen, og hjælpe hinanden, så Kristian får det bedst mulige afsæt, sagde Troels Lund Poulsen til B.T.

Disse tilsagn giver man ikke længere noget for i Jensen-lejren efter sidste uges sommergruppemøde i Venstre.