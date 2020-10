Giftigt møde: Beskidt spil om Frank Jensen-exit

Stemningen var giftig, da den socialdemokratiske gruppe på Københavns Rådhus holdt møde mandag aften oven på Frank Jensens exit som overborgmester.

Det fortæller en række mødedeltagere til Ekstra Bladet. De ønsker ikke at stå frem med navn af hensyn deres videre karrierer i partiet.

I kølvandet på Frank Jensens pludselige exit fra overborgemesterstolen mener flere socialdemokratiske medlemmer af Borgerrepræsentationen, at kræfter internt i gruppen af folkevalgte på rådhuset har skubbet på for at fremtvinge Jensens exit.

Som en mødedeltager ifølge Ekstra Bladets oplysninger formulerede det på mødet:

- Nogen har spillet et spil - og vundet.

Et andet gruppemedlem, der var tilstedet, bemærker:

- Det er helt tydeligt, hvordan forløbet virker orkestreret med lækagen af otte nye sager til Jyllands-Posten lige op til vores møde søndag aften.

Politisk rænkespil

Sammenfattende mener de kritiske socialdemokrater, at Frank Jensens #metoo-sager er blevet brugt i et politisk rænkespil.

På mødet blev der ikke sat direkte navn på, hvem kritikerne mener, skulle have arbejdet for at få Frank Jensens krænkelsessager kørt så meget op, at det endte med hans fratrædelse på et pressemøde på Islands Brygge mandag.

Men hele forløbet stinker, lyder det.

Eksempelvis kunne medier - herunder Ekstra Bladet - på baggrund af lækkede oplysninger, allerede inden søndagens krisemøde var overstået, beskrive, hvordan Frank Jensen havde overlevet en tillidsafstemning ved håndoprækning. Ja, Ekstra Bladet og andre kunne sågar angive stemmefordelingen 10-22 i Frank Jensens favør.

Lækagen er for flere københavnske socialdemokrater et udtryk for, at noget er foregået i kulissen.

Borgmester-ambition

På forsoningsmødet mandag aften forsøgte medlemmer at gyde olie på vandene og kalde på sammenhold i gruppen. Men det står samtidig klart, at gruppen ikke er nået til enighed om at stå samlet bag Lars Weiss, når en samlet borgerrepræsentation vælger ny overborgmester 29. oktober.

Flere kilder nævner, at gruppens unge politiske ordfører Jonas Bjørn Jensen, 33, der danner par med miljøminister Lea Wermelin (S), har en ambition om at skubbe Lars Weiss af pinden, så han kan stå som overborgmester frem til kommunalvalget næste efterår.

Dette afvises dog - på nuværende tidspunkt - af Jonas Bjørn:

- Stiller du op som overborgmester?

- Vi har nu nogle snakke i partiet, der mest handler om, hvad det skal være og ikke så meget, hvem det skal være. Jeg håber, vi alle kan blive enige om, hvem det skal være.

- Er du i spil eller uafklaret?

- Alle kan smide deres navn i krukken. Og det tætteste, jeg kan komme, er at sige, at mit navn ikke er smidt i krukken på nuværende tidspunkt.

Positionerings-spil

Efter mødet i aftes var der da også gang i positionerings-spillet hos københavner-socialdemokraterne.

Gruppens garvede socialudvalgsmedlem, Niels E. Bjerrum, stillede sig op og bekendtgjorde for rullende kameraer og Ekstra Bladet, at han støtter den konstituerede Lars Weiss som overborgmesterkandidat i perioden frem til valget i 2021.

- Jeg peger klart på Lars Weiss. Han har de kvaliteter, der skal til, lød det fra Niels E. Bjerrum.

Socialdemokratiet regner med at have deres kandidat klar til overborgmesterposten på fredag.