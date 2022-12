Gigt-ramte Alice frarøvet seniorpension: - Jeg er så vred

Pædagogen Alice havde udsigt til en seniorpension om fem år, fordi hun har daglige smerter på grund af slidgigt. Men nu fjerner regeringen den mulighed og beder hende om at arbejde otte år mere i stedet for fem. Det gør hende både vred og bekymret

Det vækker massiv kritik, at Danmarks nye regering vil skrotte den populære seniorpension og lægge den sammen med den mindre populære Arne-pension.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har selv markedsført den nye ordning for nedslidte danskere som 'Arne plus', men kritikere har hurtigt omdøbt den til det stik modsatte, nemlig 'Arne minus'.

For hvor man med en seniorpension i dag kan trække sig tilbage seks år før pensionsalderen, hvis man er nedslidt, kan man med Arne-pensionen først gøre det tre år før. Og hvor man med en seniorpension kan få op til 19.738 kroner om måneden, får man med den nye Arne-model et beløb på cirka 15.000 kroner om måneden.

- Det er en forringelse, og jeg har det forfærdeligt med det. Det er skammeligt, og jeg ved ikke, hvad de tænker på, lyder det fra 57-årige Alice Bomholt fra Horsens, der er en af dem, der bliver ramt.

Hun arbejder som vuggestuepædagog på fuld tid, men på grund af slidgigt tager hun smertestillende medicin for at klare hverdagen. Hun havde udsigt til at kunne gå på seniorpension som 62-årig - seks år før hendes pensionsalder på 68 år.

Det ville hun være berettiget til, fordi hun på grund af helbredsproblemer har en nedsat arbejdsevne og desuden har et langt arbejdsliv bag sig.

Alice fik i 2018 konstateret slidgigt og har lige siden taget 'fuld dosis' smertestillende medicin. Foto: Anders Brohus

Fuld dosis smertestillende

Derfor var det også et tæppe, der blev revet væk under hende, da det i det nye regeringsgrundlag stod klart, at Mette Frederiksen nu ville bede hende om at arbejde yderligere tre år og først gå på Arne-pension som 65-årig og så endda med en lavere ydelse.

- Jeg går på arbejde med fuld dosis smertestillende. Jeg synes, at det er voldsomt at tænke på, at jeg skulle kunne klare det i otte år mere. Jeg ønsker og håber, at jeg kan klare det, men det skræmmer mig, at der nu er lagt flere år på, hvor jeg skal præstere, siger Alice.

Alice Bomholt fik i 2018 konstateret slidgigt og har i dag slidgigt i hænder, fødder og den ene hofte. Hun har desuden arbejdet, siden hun var ni år gammel. Først som avisbud og siden med forskellige studiejobs, mens hun uddannede sig.

I dag har hun arbejdet som pædagog i 31 år og mener stadig, at det at arbejde med små børn er det mest livsbekræftende, hun kan forestille sig. Hun gør derfor alt, hvad hun kan for at holde sig kørende ved at cykle på arbejde og gå til specialiseret træning flere gange om ugen.

- Jeg er med på, at jeg skal spytte i den store fælles kasse, men det synes jeg også, at jeg har gjort. Mit liv skal også hænge sammen. Jeg har verdens skønneste job, og jeg vil gerne arbejde, så længe jeg overhovedet kan. Men jeg er bange for, om jeg kan holde ud, siger Alice Bomholt.

Alice cykler på arbejde for at holde sig i gang. Foto: Anders Brohus

Det er skammeligt

Seniorjobordningen, som Alice så som sit sikkerhedsnet, hvis hun skulle miste sit arbejde, bliver desuden også afskaffet som en del af Arne-fusionen. Det er en ordning, man kan komme på, hvis man bliver ledig og har indbetalt til efterløn.

- Det var en tryghed, men nu er den også væk. Det er i stedet blevet til en meget tynd line, man kan prøve at balancere på, fortæller Alice.

Hun er i det hele taget skuffet over, hvordan regeringen lægger op til at behandle nedslidte danskere i det kommende regeringsgrundlag.

- De kan lige så godt slæbe os om bag huset og skyde os. Hvad fanden er det for noget? Det gør mig mega-vred. Det er jo ikke sådan, at de (regeringen, red.) i stedet justerer i vores pension eller selv går foran som de gode eksempler. Det gør de jo ikke. De er for langt væk fra os andre, mener Alice Bomholt.

Forening: - Super-bedrøveligt

Hos Gigtforeningen er man også slemt skuffede og overraskede over, at seniorpensionen, der slet ikke har været på tale at nedlægge i valgkampen, pludselig skal lade livet.

Her påpeger leder for politik og viden Sune Friis Krarup, at nedslidte danskere netop foretrækker seniorpensionen frem for Arne-pensionen. Det bekræftes af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der viser, at 20.718 danskere er på seniorpension, mens kun 6530 danskere er på Arne-pension.

- Danskerne vælger seniorpensionen, hvis de reelt er nedslidte. De undgår Arne, hvis de kan, for det er en lavere ydelse og i færre år. Seniorpensionen er en meget populær ordning. Vores rådgivning blev lagt ned af henvendelser efter regeringsdannelsen, fordi folk er bange for at miste muligheden for seniorpension, siger Sune Friis Krarup.

- Hvad bliver konsekvenserne?

- At nedslidte må hutle sig igennem på piller og sygedagpenge uden at kunne bidrage ret meget på arbejdsmarkedet. Det bliver den måde, man lukker hullet på som arbejdstager. Og det er ulykkeligt, siger Sune Friis Krarup.

Han mener, at Mette Frederiksen 'fuldstændig' har vredet armen rundt på Ellemann og Løkke under forhandlingerne på Marienborg - eller også har de to herrer forsømt at kæmpe de nedslidtes sag.

- Det er super-bedrøveligt, at regeringen har gjort, som den har. Det er Arne med masser af minusser. For man har faktisk haft en rigtig god ordning i seniorpensionen til dem, der reelt var nedslidte. Den har man halveret i udstrækning, og det er lige nøjagtigt det, der betyder noget for nedslidte i slut-50'erne, så de ikke skal drives igennem for mange aktiveringsforløb i kommunerne uden at have en rest af arbejdsevne tilbage, siger Sune Friis Krarup fra Gigtforeningen.

Minister kaldt i samråd

På Christiansborg vækker skrotningen af seniorpensionen harme på både venstre- og højrefløjen.

- Det er at snyde danskerne at lave et regulært fupnummer og kalde det her en Arne plus-ordning. For i virkeligheden er det et pensionstyveri, man foretager sig, tordner Mai Villadsen (EL).

- Det er ærgerligt med den måde, man vil behandle nedslidte på. Når man afskaffer seniorpensionen, så går de mennesker, der havde en lægeerklæring på, at de ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet længere, betragteligt ned i ydelse. Og dem, der får Arne-pensionen, der ikke handler om nedslidning, de går op, siger Søren Pape Poulsen, formand for de konservative.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, vil nu have den nye beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), til at stå skoleret om sagen og har derfor indkaldt hende i et samråd.

- Jeg forstår ikke, hvordan de kan få forringelser til at lyde som noget positivt. Når man gafler tre år af menneskers pension og sætter dem ned med 4000 kroner om måneden, hvordan kan det så på nogen måde gå i plus? Det kræver et samråd, siger Karsten Hønge til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ane Halsboe-Jørgensen til kritikken. Hun er ikke vendt tilbage.

