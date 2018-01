Giver embedsmænd skyld for lovbrud: Støjberg er ikke til at stole på

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) giver sine embedsmænd skylden for, at Danmark tilsyneladende har overtrådt menneskerettighederne ved at udvise alvorligt syge udlændinge, selvom det er tvivlsomt, om de kan få den livsnødvendige behandling.

Men den forklaring skyder flere fremtrædende medlemmer af rød blok ned efter torsdagens timelange samråd.

Se også: Støjberg erkender fejl i sager om syge udlændinge

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, mener ikke, at Støjberg er til at stole på.

- Det er rystende, hvor let hun tilsyneladende tager på så en alvorlig sag. En sag, hvor hendes ministerium ikke har opdaget, at der er faldet en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De fejl kan man dø af.

- Man skulle gerne kunne stole på, at det, der foregår, faktisk er lovligt. Det kan vi ikke længere med Støjberg som minister, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Jeg er fuldstændig paf

Den radikale leder Morten Østergaard, tvivler på Støjbergs forklaring om, at hendes ministerium først opdagede dommen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra december 2016, da justitsministeriet tre måneder senere gjorde opmærksom på den. Men Støjbergs embedsværk havde dengang ikke tid til at læse dommen ordentligt, lyder hendes forklaring.

- Da jeg så det svar, som Inger Støjberg gav, inden samrådet gik i gang, så gned jeg mine øjne. Jeg er fuldstændig paf over, at det skulle have sin rigtighed. Vi har en regering - som har indledt et korstog mod menneskerettighedsdomstolen - fordi man mener, at den fortolker alt for udvidende på menneskerettighederne. Men tilsyneladende holder man ikke engang øje med de domme, den fælder. Det efterlader et billede af, at det kan næsten ikke være rigtigt.

- Vi har lige haft en statsminister, som har sagt, at Danmark vedstår sig sine internationale forpligtigelser. Det er nemt sagt, hvis udlændinge- og integrationsministeren så møder op og siger; at det har vi desværre for travlt til lige ovre ved mig. Jeg synes, at ministeren vasker hænder og undskylder sig med travlhed. Det kan jo ikke være noget argument, så må man sørge for at få nogle bedre vilkår for sine folk, siger Morten Østergaard.

Det sejler hos Støjberg

Heller ikke Josephine Fock, Alternativets udlændingeordfører, tror på Støjbergs forklaring.

- Svarene hænger simpelthen ikke sammen. Det virker helt utopisk for mig, at man åbenbart kan have et ministerium, der sejler så meget. Man får helt tilbage i marts henvendelser fra blandt andet justitsministeriet og Institut for Menneskerettigheder, hvor der bliver gjort opmærksom på dommen.

- Hun skyder skylden på sit embedsværk. Men giver ingen indikation af, at det skal have konsekvenser. Det undrer mig, at man kan acceptere, at der bliver begået så graverende fejl - og at hun ikke virker mere berørt af det. Det undrer mig, at hun tager så let på det og skyder skylden på embedsværket, siger Fock.

Støjberg: Embedsværkets fejl

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil nu forsøge at finde frem til syv personer, der kan være udsendt af Danmark i strid med dommen fra menneskerettighedsdomstolen, Paposhvili-dommen, som faldt i december 2013.

Efter samrådet beklagede Inger Støjberg den ulovlige sagsbehandling i sit ministerium. Men det var udelukkende de travle embedsmænds skyld, lod hun forstå.

- Jeg vil gerne beklage, at der er en fejlvurdering i ministeriet helt tilbage i april-maj måned. Jeg har stor respekt for medarbejderne, og det har haft en exceptionel arbejdsbyrde. Men det ændrer ikke ved, at der er sket fejl, siger Inger Støjberg efter dagens timelange samråd Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

I december 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en dom, som betød, at den danske praksis blev ulovlig. Men angiveligt opdagede Støjbergs ministerium altså slet ikke dommen.

Først i marts 2017, da justitsministeriet skrev til Støjbergs embedsfolk, fik man øje på dommen. Men da mente embedsværket - fejlagtigt - ikke, at den havde nogen betydning for Danmarks udvisning af alvorligt syge udlændinge.

Først ved juletid hørte Støjberg selv første gang om dommen, forklarer hun.

Udlændingeministeren kan nu se frem til endnu et samråd, lyder det fra rød blok, selv om ministeren har erkendt, at der er begået fejl.

Støjbergs ulovlige udvisninger Torsdag klokken 12 skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd forklare sig i sagen om udvisning af syge asylansøgere. Det er Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF, der har kaldt ministeren i samråd. Få her et overblik over sagen, hvor Støjberg beskyldes for at misinformere Folketinget og ignorere en vigtig dom. * 13. december 2016 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham. Dommen sår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel". Ifølge en række eksperter forpligter dommen Danmark til i hver konkrete sag at undersøge, om den enkelte har penge til medicinen og bor i nærheden af den. Men Danmark ændrer ikke praksis efter dommen. Den danske praksis har siden 2010 været, at man alene har set se på, om medicinen generelt findes i hjemlandet. * 5. januar 2017 I et notat fra Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet fremhæver styrelsen sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen. * 2. februar 2017 Myndighederne i Norge udsender et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggør også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen. * 3. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsministeriet bliver af en specialkonsulent i Justitsministeriet gjort opmærksom på dommen. * 6. april 2017 I et fortroligt svar til Folketinget skriver Støjberg, at udsendelsen af en hjertesyg afghansk mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner. Hun nævner ikke Paposhvili-dommen. Afvisningen af at forlænge hans humanitære opholdstilladelse begrundes med, at hans livsvigtige hjertemedicin kan fås i Afghanistan. Men det har ifølge Radio24syv vist sig ikke at passe. * 24. april 2017 Organisationen Refugees Welcome gør Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på Paposhvili-dommen. Mindst tre gange mere i løbet af 2017 advarer advokater og organisationer ifølge Radio24syv ministeriet om, at Danmark risikerer at udvise syge udlændinge i strid med dommen. * 25. april 2017 Specialkonsulenten fra Justitsministeriet skriver igen til Udlændinge- og Integrationsministeriet - denne gang med en henvisning til en artikel, hvor eksperter skriver, at dommen bør føre til en lempelse af Danmarks praksis. I svaret lyder det, at ministeriet er "lagt fuldstændig fladt ned" og har "ikke haft tid til at kigge på den endnu". * 7. december 2017 I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen. * 19. december 2017: En alvorligt syg kvinde fra Armenien klager til Folketingets Ombudsmand over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandling, efter at hun i oktober fik afslag på humanitær opholdstilladelse. * 6. januar 2018 Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger. Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis". Frem til begyndelsen af november 2017 var der givet 88 afslag på humanitært ophold, viser en opgørelse, som Radio24syv har fået. Kilder: Radio24syv, Altinget, Information og Ritzau. Vis mere Luk