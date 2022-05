Giver igen til Ekstra Bladet: - Du er ikke uden humor

Nu afgående justitsminister Nick Hækkerup (S) har valgt kolde bajere og sodavand over den vigtige post i statsministerens regering.

Det er dog ikke noget, der vækker de store tanker hos statsminister Mette Frederiksen, lader hun forstå foran Amalienborg i dag, hvor ministerrokaden blev præsenteret.

Fravalgt frem for øl og vand

- Hvad vækker det af tanker hos dig, at du er blevet fravalgt frem for øl og vand?

- Du er ikke uden humor, Brian Weichardt, indleder hun sit svar til Ekstra Bladets journalist.

- De fleste danskere kan godt lide en gang imellem at drikke en kold øl eller en kold sodavand, og det har man nu fået en direktør, der skal være med til at understøtte. Og som jeg sagde før: Nick Hækkerup har været i dansk politik i omkring 20 år, først som folketingsmedlem og siden som minister, og der kan man nå et punkt, hvor det ikke er det, man skal længere, og det har jeg selvfølgelig respekt for.

Respekt for beslutningen

- Han (Nick Hækkerup, red.) bliver træt af det på sit toppunkt som justitsminister i din regering. Det må da vække en tanke hos dig om: Gør jeg det rigtigt? Er jeg god nok til at holde mine ministre til ilden, så de kan holde i hvert fald bare en valgperiode ud?

- Som jeg sagde før. Jeg kan næsten ikke udtrykke det anderledes. Hvis man når dertil, hvor man synes, man har gjort det, man skulle, og tjent sit samfund – fordi det er det, man gør, når man er politiker på det her niveau og i det hele taget, når man påtager sig politisk ansvar – det bliver vi nødt til at have respekt for.

- Det kan også være, at du en dag – Brian Weichardt – tænker, at du skal lave noget andet end at være journalist på Ekstra Bladet.

Det bliver tidligere udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), der overtager posten som justitsminister.