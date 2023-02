Giver intet til SU-modtagere: - Jeg kommer ikke til at forsvare det

Både SF og Alternativet sagde undervejs i valgkampen, at de ønskede at hjælpe de studerende økonomisk. Nu er de alligevel gået med i en inflationspakke, hvor almene studerende får nul kroner

Fredag præsenterede et bredt flertal i folketinget, bestående af regeringspartierne, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige, en inflationspakke til danskerne.

Og her blev det klart, at de almene studerende ikke ville få noget hjælp.

Det var ellers noget som to af partierne bag aftalen, SF og Alternativet, meldte ud under valgkampen, at de ville kæmpe for.

Og det er 'selvfølgelig ikke godt nok', fortæller begge partier til Ekstra Bladet.

Var ikke nok

Det er Christina Olumeko som har stået for inflationsforhandlingerne for Alternativet. Og hun er bestemt ikke tilfreds med, at de studerende ikke blev en del af hjælpepakken.

- Det er helt rigtigt, at vi synes, at SU'en generelt burde løftes. Og det har også noget at gøre med, at SU'en generelt i dag er for lav. Og de boligudgifter som de studerende har, passer slet ikke med SU-niveauet.

- Men vi var ikke nok partier, der havde det som ønske.

- Et godt spørgsmål

Olumeko slår dog ned på, at SU-modtagere med forsørgerpligt og dem som får handicaptillæg vil få udbetalt 2000 kr. i hjælp.

- Det var det, der kunne lade sig gøre. Men det er ikke en optimal situation, det synes jeg ikke. Vi så gerne, at alle de studerende havde fået penge.

- Så jeg kommer ikke til at stå og forsvare det. Jeg synes ikke, det element i aftalen er godt nok, men det var det, som kunne lade sig gøre.

- Nu når i så gerne ville hjælpe de studerende, hvorfor er det så i alligevel vælger at indgå i en aftale, hvor man ikke kan hjælpe dem, man gerne vil?

- Jamen det er et godt spørgsmål.

- For os handlede det om, at aftalen overordnet set gik i den rigtige retning, og det var derfor vi gik med.

Indrømmelsessag

Sigurd Agersnap fra SF fortæller til Ekstra Bladet, at de i SF havde håbet på en større inflationspakke, hvor de kunne hjælpe flere, herunder de studerende.

Simon Agersnap fra SF kalder det en 'indrømmelsessag'. Foto: Emil Helms

Men det var ikke muligt, fortæller han.

- Det er jo en indrømmelsessag. Vi er ikke lykkedes med at overbevise de andre partier og regeringen om, at det skulle med. Det ville vi ellers meget gerne have haft.

- Når vi alligevel er med i aftalen, så er det fordi, vi mener, at det er et skridt i den rigtige retning. Men vi mener, at vi skulle have taget et langt større skridt.

Falliterklæring?

- Har i ikke været gode nok til at skære igennem?

- Regeringen har jo et flertal, så vi er jo i en forhandlingsposition, hvor vi ikke kan få det samme igennem, som i forrige valgperiode, desværre.

- Vi har været vant til at kunne levere nogle ret store forhandlingsresultater, og nu kan vi så kun rykke meget lidt.

- Det lyder lidt som en falliterklæring?

- Det ved jeg ikke, om det er, sådan er det jo i politik.

- Men er det ikke gratis at love guld og grønne skove til de studerende under en valgkamp, og så går man alligevel med på en aftale, som ikke tilgodeser dem, efter valget?

- Det man siger i en valgkamp, det tager jo forudsætning i, at man får en styrke efter valgkampen, og at man får en regering, som vil forhandle med en.

- Men nu har vi jo en regering, som i langt mindre grad lytter til os, end den forrige regering gjorde.

Finansminister, Nicolai Wammen, præsenterede her inflationshjælpen d. 30. januar 2023

