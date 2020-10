Giver unge under 18 mundkurv på - det gjaldt bare ikke ham selv

Da Morten Messerschmidt var 16-17 år, meldte han sig ind i DFU - Dansk Folkepartis ungdomsparti - ifølge ham selv.

Det fortalte han Altinget for mindre end tre måneder siden.

Her forklarede han, at han allerede fem år forinden, altså som 11- eller 12-årig, var meget engageret som EU-modstander, og da Pia Kjærsgaard stiftede Dansk Folkeparti, vidste han med det samme, at partiet var noget for ham.

Men det er åbenbart ikke alle politiske holdninger, unge må lufte, ifølge Dansk Folkepartis politiske næstformand.

- Du skal slet ikke udtrykke dig demokratisk. Du skal gå i skole, og så skal du vente, til du bliver 18 år, sagde han tirsdag eftermiddag i DR-radioprogrammet 'P1 Debat'.

Messerschmidt kylet ud af radioprogram

Her var en ung, kvindelig Fridays for Future-aktivist med, hvor hun fortalte om dagens klimademonstrationer i forbindelse med Folketingets åbning.

- Jeg synes ærlig talt, det er noget pjat. Jeg synes ikke, unge mennesker på den måde skal gå rundt og lege politikere. Der er en grund til, at vi har en valgret, der hedder 18 år.

'Grov' og 'uanstændig': Politikere langer ud efter Messerschmidt

Morten Messerschmidts udtalelser om den unge aktivists demokratiske rettigheder, eller manglen på samme, fik programmets vært, Gitte Hansen, til at slukke for DF'erens mikrofon.

En beslutning, Morten Messerschmidt ser ud til at være utilfreds med.

'Det er åbenbart kontroversielt at mene, at børn skal passe deres skolegang. Så kender man Danmarks Radio igen,' skrev han på Twitter.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet skriver Jakob Sloma Damsholt, der er chef for P1, at det var værtens ansvar at 'skære igennem og rykke diskussionen videre'. Han siger, at debatten var 'intens' og at 'bølgerne gik højt'.

Han forklarer uddybende, at værten Gitte Hansen lukker ned for Morten Messerschmidt, så panelet 'kunne komme videre i diskussionen og tale om indholdet i klimapolitik'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DF's Morten Messerschmidt, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.