Glohedt spil om Nato-post: Fedte-Mette

Fedte-Mette: Statsministeren lefler løs for Nato og har senest sendt smiger til 'kollegaen' Erdogan i sit ikke-kandidatur til toppost. Torsdag er hun rejst på nyt togt til topmøde med pinger, der er med til at vælge den næste Nato-boss

Det kan godt være, at Mette Frederiksen (S) ikke er officiel kandidat til generalsekretærposten i Nato.

Men hun er til gengæld en rigtig fedterøv.

I hvert fald over for netop de aktører i Nato, hvis gunst skal være på plads, såfremt man går og gør sig forhåbninger om at blive ny Nato-boss.

Torsdag er hun pludseligt rejst til topmøde i Moldova, hvor en lang række af de regeringschefer og top-politikere, der er med til at vælge den næste Nato-boss, er til stede.

Og så nævner vi ellers i flæng: Endnu et massivt milliard-bidrag til Ukraine-indsatsen. Udstrakte hænder til Zelenskyj om en fredskonference i København. Tal-fifleri så Danmark 'når' 2 procent-målet i 2023. Ja, sågar overvejelser om et 3 procents-bidrag i fremtiden. Og senest et varmt genvalgs-tillykke til den ellers udskældte tyrkiske præsident og Nato-profil, Recep Tayyip Erdogan.

Statsministeren taler i nye tåger om Nato-post Mette muld i mund

Pustet til gløderne

Statsministeren har den seneste tid i både handlinger og udtalelser pustet til gløderne under rygterne om sin mulige afgang. Endda i en grad, så det også internt i den socialdemokratiske gruppe er blevet bemærket, hvor varmt og passioneret Mette Frederiksen på S-gruppemøder taler om Nato-anliggender og magtalliancens langsigtede strategi.

Det beretter flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer over for Ekstra Bladet.

Mette Frederiksen benægter selv fortsat over for Ekstra Bladet, at hun er kandidat til jobbet.

Offentligt tillykke

Men søndag ønskede hun pludselig Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, tillykke med valgsejren og så 'frem til det fortsatte stærke og konstruktive samarbejde mellem vores to lande, også som Nato-allierede.'

Og ifølge hende er der intet odiøst i lykønskningen af den genvalgte præsident Erdogan.

- Når det drejer sin om at lykønske en kollega, så synes jeg, det er meget naturligt at gøre, når han vinder et valg. Der vil man ofte sige tillykke. Nogle gange er det på Twitter og andre gange personligt, lød det onsdag fra statsministeren på Ekstra Bladets spørgsmål.

Naturligt eller ej, så er Mette Frederiksens smiger for præsident Erdogan opsigtsvækkende. Det mener Tyrkiet-kenderen, journalist og forfatter Deniz Serinci:

'Frenemies'

- Vi så det også, da Anders Fogh skulle vælges som Nato-generalsekretær i 2009. Dengang skulle man også have Tyrkiet med på råd, så hvis Mette Frederiksen ønsker sig den generalsekretær-post, kræver det, at hun sikrer et godt forhold til Tyrkiet. På den måde fungerer lykønskningen som et forsøg på at sikre det gode forhold til Tyrkiet, siger Deniz Serinci til Ekstra Bladet.

- Danmark og Tyrkiets forhold er nok at betragte som ’frenemies’. Vi synes, at Erdogans kurs er forkert. Vi bryder os ikke om hans syn på menneskerettigheder og ytringsfrihed og hans anholdelser af journalister og beskyldninger om islamofobi i Vesten. Men samtidig er han netop blevet valgt igen, og derfor ser mange ham som umulig at komme udenom ift. Natos rolle over for Putin. Han er måske den eneste, der kan tale med både Putin og Zelenskyj.