Godkendt af udvalg: DSU-formand fortsatte efter befamlinger

Den nuværende formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, godkendte, at tidligere formand kunne fortsætte på trods af befamlinger

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Lasse Quvang Rasmussen fortsatte på posten som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, selvom fem kvinder slog alarm om 'befamlinger og grænseoverskridende bemærkninger'.

Det daværende forretningsudvalg i DSU vedtog blot, at DSU-formanden skulle sige undskyld til kvinderne og stoppe med at drikke til aktiviteter i organisationen.

Det oplyser den nuværende DSU-formand, Frederik Vad Nielsen, som selv sad i forretningsudvalget, da sagen blev taget op i efteråret 2017.

- Forretningsudvalget laver den sanktion, at han (Lasse Quvang Rasmussen, red.) skulle sige undskyld og holde sig fra alkohol til DSU-arrangementer. Han brød dog sanktionen, siger Frederik Vad.

Det skete gentagne gange, at den daværende formand brød sanktionerne. Derfor henvendte kvinderne sig til DSU’s hovedbestyrelse, 'efter at 'sagerne ikke var blevet taget alvorligt af det daværende forretningsudvalg', skriver Frederik Vad på Facebook i en pressemeddelelse.

- Du skriver på Facebook, at 'sagerne ikke var blevet taget alvorligt af det daværende forretningsudvalg'. Hvad mener du med det?

- Set i bagklogskabens lys skulle forretningsudvalget have lavet en sanktion, som var sværere at bryde. Måske en mere alvorlig handling.

- Hvordan kan I fortsætte med at have en formand, der krænkede kvinder?

- Fordi det var kvindernes ønske, at det skulle håndteres sådan.

- Hvordan kan forretningsudvalget være tilfreds med den sanktion?

- Vi har gjort det, som kvinderne ønskede, og vi ville undgå massiv offentlighed om det her.

- Danmarks Socialdemokratiske Ungdom kunne altså leve med, at en formand befamler kvinder og kommer med grænseoverskridende bemærkninger, så længe, at han ikke drikker og siger undskyld.

- Det er rigtig svært. Man kunne sikkert nok have grebet tingene anderledes an. Jeg føler ikke, at vi kunne håndtere det på anden måde. Det vigtigste var, hvad kvinderne sagde. Det er dem, som skal bestemme i den her sag.

Se også: Ny krænkelsessag i ungdomsparti

- En ting er, hvad ofrene siger, noget andet er, hvad man som organisationen kan tolerere. Hvordan kan du være med til, at sådan en mand fortsatte som formand?

- Det er sindssygt komplicerede sager, og jeg har gjort det så godt, som jeg kunne.

- Hvis du syntes, at han kunne fortsætte i første omgang, hvordan kan du så være den, som nu skal rydde op?

- De involverede kvinder har haft dybt tillid til, at jeg kan rydde op i det her.

- Der har dog ikke været så meget tillid, at de går til dig og forretningsudvalget, da sanktionen bliver brudt.

- Det er en masse mellemregninger, men kvinderne har tillid til, at jeg kan håndtere den her sag.

- Vi kan lige ridse scenariet op her til sidst: Vi befinder os midt i en Metoo-tid, hvor alle kvinder bliver opfordret til at stå frem med krænkelser. Der kommer fem kvinder til dig og siger, at formanden har befamlet dem og sagt grænseoverskridende ting. Det eneste du gør er at sige, at manden skal sige undskyld og holde sig fra alkohol. Og så har du ellers ingen problemer med, at han fortsætte på posten.

- Jeg har gjort det så godt, som jeg kunne. Der er tillid til mig fra kvinderne, og hvis den tillid forsvinder i organisationen, så er det en ny situation.

Lasse Quvang Rasmussen erkender på Facebook, at han var 'grænseoverskridende' i sin adfærd over for nogle kvindelige medlemmer af DSU'

Derudover har han ikke yderligere kommentarer til sagen.