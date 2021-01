Godt corona-nyt: Flere kan vaccineres hurtigere

Danmark modtager flere doser af den livsvigtige vaccine mod corona allerede fra næste uge. I stedet for 50.000 om ugen ankommer der 60.000 doser fra firmaet Pfizer-BioNTech.

Det er den opløftende melding på et møde mandag, hvor Folketingets sundhedsordførere modtager en orientering fra bl.a. sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum. Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har indkaldt Folketingets sundhedsordførere til orientering mandag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Myndighederne forventede først at komme op på 60.000 ugentlige vacciner fra uge syv. Det var meldingen fra Henrik Ullum på et pressemøde 29. december.

Nu kommer de 60.000 doser angiveligt allerede fra uge to, og dermed kan Danmark vaccinere mindst 800.000 mennesker det første halvår i 2021.

Siden vaccinens ankomst i Danmark anden juledag er i alt 46.975 personer registreret vaccineret. Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på Twitter.

Langt flere på vej

Det reelle antal vaccinerede kan dog kommer meget højere op. De første vaccinationer viser, at sundhedspersonalet ofte kan trække flere vacciner ud af ampullerne fra Pfizer-BioNTech.

I stedet for de beregnede fem vacciner pr. ampul, kan man vaccinere seks eller syv personer.

Samtidig modtager Danmark yderligere 2,6 millioner doser corona-vaccine fra Pfizer-BioNTech.

Det er uvist, hvornår de ankommer, men ifølge Statens Serum Institut forventes halvdelen - 1,3 millioner - i løbet af det første halve år.

3-6 uger mellem stik

Hver person skal have vaccinen to gange, og de danske myndigheder lægger umiddelbart op til at vaccinere med et interval på mellem tre og seks uger.

Det kom frem på mødet mellem sundhedsministeren og sundhedsordførerne, erfarer Ekstra Bladet.

Derudover kommer vaccinen fra Moderna, som forventes godkendt af EU's lægemiddelmyndigheder i dag eller i morgen.

Her har Danmark i første omgang budt ind på en million doser. Det er dog fortsat uvist, hvornår de eventuelt kan tages i brug.

600.000 i risikogruppe

En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen i oktober sidste år viste, at der er 600.000 borgere, der anses af myndighederne til at befinde sig i risikogruppen for et alvorlig forløb med covid-19 ifølge en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra oktober.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev sundhedsordførerne ikke orienteret om yderligere restriktioner på dagens møde.

