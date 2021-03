Godt nyt: Foråret har enorm effekt

En åbning af storcentrene vil kun føre til få flere ny-indlagte end i dag, hvis den kommende sæsoneffekt regnes ind i coronatallene.

Dermed kan det kommende forår og sommeren have meget stor effekt på antallet af syge og indlagte med covid-19.

Det forudsiger Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19. De har for første gang lavet prognoser over sæsoneffekten, som er videregivet til Folketingets partier forud for dagens forhandlinger om genåbning.

Ekstra Bladet er i besiddelse af beregningerne, som viser, hvad det vil betyde, at vejret bliver bedre, mens vi samtidig bliver flere og flere vaccinerede. Her er det overordnede billede, at en 100 pct. indregning af sæsoneffekten i tallene - der i dag ikke tager højde for forårets komme - vil føre til omtrent halvt så mange indlæggelser, som hvis der kun tages højde for 'en halv' sæsoneffekt.

Eksempelvis vil op til dobbelt så mange undgå at blive indlagt og smittet med corona, hvis sæsoneffekten regnes 100 pct. ind i corona-prognoserne for åbning af indkøbscentre.

Her vil 44 blive indlagt hver dag, hvis centrene åbner, mens der vil være godt 700 nysmittede pr dag. I dag er tallet for nyindlæggelser på ca. 20-40 dagligt, mens antallet af smittede ligger på ca. 600.