Gourmet-ministrene: Får dyre middage i strid med reglerne

Forbudt luksus: Erhvervslivet har betalt dyre middage for mindst fem ministre i strid med reglerne, vurderer professor. Nu klapper ministrene i

Fem ministre har fået betalt middage for op til 1000 kroner af erhvervslivet i strid med reglerne.

Det vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing ved Aalborg Universitet. Det halter nemlig med et tjenstligt formål i forbindelse med flere af måltiderne, der ofte følger med de mange gratis koncerter til ministrene, som Ekstra Bladet har afdækket.

- Man skal være meget varsom med at modtage sådan nogle middage og koncertbilletter. Der er ikke en bagatelgrænse, så selv meget små beløb kan være i strid med reglerne, siger Sten Bønsing.

- Reglerne er til for at undgå en mistillid om, at nogle er tættere på magten ved hjælp af dyre middage, forklarer han.

Finere fransk og rock

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) spiste for eksempel for 800 kroner på den fransk-inspirerede gourmetrestaurant Bistro Boheme på Esplanaden i København 3. oktober sidste år.

Det oplyser bankernes interesseorganisation, Finansdanmark, som betalte for middagen og den efterfølgende koncert med Rolling Stones i Parken.

Formålet var at ’tale om fælles snitflader, herunder digitalisering og innovation’. Men det er ikke nok til at få en gratis middag og koncert, vurderer Sten Bønsing.

- Det er meget svært at se, hvad den faglige begrundelse er til, at en innovationsminister får en gourmet-middag og en rock-koncert. Det er ikke i sig selv nok at drøfte aktuelle temaer, forklarer professoren.

En hyggelig aften

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i 2017 fået ’forplejning’ i forbindelse med to koncerter, hvor hotelvirksomheden BC Hospitality Group stod bag invitationerne.

Den ene af koncerterne løb af stablen i Royal Arena, hvor BC Hospitality Group får vip-billetter med dertilhørende adgang til den særlige vip-restaurant.

’Det eneste, der forventes af vores gæster, er en hyggelig aften i godt selskab’, har hoteldirektør Allan Agerholm fortalt om arrangementerne.

- En minister må ikke få middag og en koncert, når man bare mødes for at have en hyggelig aften. Der skal være et fagligt element, siger Sten Bønsing.

Bøf til Samuelsen

Snakken var også meget løs, da Finansdanmark havde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til bords.

LA-lederen spiste for 1000 kroner på den eksklusive bøfrestaurant MASH. Formålet var blot at ’diskutere fællessnitflader inden for erhverv, økonomi og politik’, oplyser Finansdanmark.

- Det virker, som om det kan være på den forkerte side af reglerne, men der mangler nogle oplysninger om selve arrangementet for at lave en vurdering, siger Sten Bønsing.

’Begejstret for rock’

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og ledsager fik middag og vin før en koncert med Volbeat i Parken i sommer. Aftenen havde en værdi af 3510 kroner og blev betalt af revisionsgiganten KPMG, som forklarer arrangementet med ’en bred kontaktflade’ og en minister, der er ’begejstret for rock’.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) fik middag og koncert med Metallica sidste år af Pensiondanmark, som er partner i Royal Arena.

Partnerskabet bruges til ’netværksarrangementer’, oplyser pensionsselskabet, men det er ikke et ’gyldigt argument’ for et tjenstligt formål ifølge Sten Bønsing.

Interaktivt element

Holder ’forplejning’ hemmelig

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til en række ministerier for at indhente specifikke oplysninger om middage i forbindelse med gratis koncerter, som ministrene har været til.

Men det er særdeles svært at få de oplysninger ud af ministerierne.

Hos Brian Mikkelsen - der er en af regeringens flittigste koncertgæster - lyder svaret blot:

’Ministeriet kan i øvrigt bekræfte, at invitationerne med en enkelt undtagelse også gjaldt forplejning, men at ministeriet ikke har oplysninger om eller opgørelser over værdien af hverken invitationerne eller forplejningen.’

Ministeriets svar kombineret med oplysninger fra givere vidner dog om, at der har hørt forplejning med til de to koncerter, som Brian Mikkelsen er inviteret til af hotelvirksomheden BC Hospitality Group.

Vip i Royal Arena

Netop BC Hospitality Group har også stået bag en række billetter til en anden meget koncertglad minister, Troels Lund Poulsen.

I Troels Lund Poulsens ministerium vil man slet ikke oplyse, hvorvidt koncerterne har været med dertilhørende middage.

Det er dog et faktum, at BC Hospitality Group er partner i Royal Arena, hvor de pågældende koncerter er løbet af stablen.

Dermed har hotelvirksomheden adgang til vip-billetter, hvormed man kan benytte den ’eksklusive vip-etage’, hvor der kan vælges mellem flere forskellige menuer i vip-restauranten.

Desuden har Troels Lund Poulsen været til Rolling Stones i Parken betalt af Finansdanmark, som også betalte koncerten for Brian Mikkelsen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

Finansdanmark betalte også for Sophie Løhdes middag på Bistro Boheme i København i forbindelse med koncerten.

Hverken Troels Lund Poulsen, Brian Mikkelsen eller Finansdanmark vil oplyse, om de to mandlige ministre også spiste på Finandanmarks regning.

Grundet lukketheden i ministerierne har Ekstra Bladet - i det omfang, det var muligt - indhentet de specifikke oplysninger om middagene hos giverne.

Ekspert: Kunne man have sendt en anden? Ministre skal stille sig selv to spørgsmål, inden de tager imod dyre middage og koncerter. Hvorfor giver erhvervslivet det, og ville en fuldmægtig have fået det samme, forklarer Trine Baumbach, lektor i strafferet og centerleder for Offentlig regulering og administration på Københavns Universitet. - Hvis man tænker over, hvorfor virksomhederne giver fordele, så kan man også regne ud, hvorfor offentligt ansatte ikke må modtage, siger hun. - Målestokken må være, om man kunne have sendt en anden, for eksempel en fuldmægtig, og vedkommende havde fået det samme. Hvis nej, så skal man lade være med at tage imod ud fra devisen, den der smører godt kører godt. Bestikkelse i straffelovens forstand kan også være at pleje relationer. Der er ikke krav om en forkert handling eller en modydelse, men der har ikke været nogle sager med ministre. Vis mere Luk

Løhde: Fest-koncert er inden for reglerne

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) vil ikke oplyse, hvad formålet var med tre middage betalt af erhvervslivet.

Ekstra Bladet spurgte blandt andet til, hvorfor ministeren ikke selv betalte de tre middage, men Sophie Løhde valgte at henvise til et helt andet arrangement.

’Det er inden for reglerne, når jeg deltager i arrangementer som eksempelvis DR’s fest-koncert i anledning af 500-året for reformationen’, oplyser Sophie Løhde i et skriftligt svar via sin spindoktor.

Om en middag på MASH til 1000 kr. oplyser Udenrigsministeriet i en skriftlig kommentar, at ’udenrigsministeren deltog efter invitation fra Finansrådet (nuværende Finansdanmark, red.) .

’Formålet var drøftelse af økonomiske og politiske spørgsmål, herunder Brexit.’

Karsten Lauritzen, Brian Mikkelsen og Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at svare på, hvorfor de deltog i middagene, og hvorfor de ikke selv betalte.