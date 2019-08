Grådkvalt Mette sagde undskyld: Det kan blive dyrt

En rørstrømsk Mette Frederiksens gav tirsdag sin længe ventede undskyldning til de vanrøgtede børn fra Drengehjemmet Godhavn.

Foran en forsamling på Marienborg, hvor flere var tydeligt berørt, sagde statsministeren de ord, som flere af de fremmødte havde glædet sig til at høre.

- Et ord er vigtigere end noget andet. Kære allesammen, I har ventet længe, og nu skal I ikke vente længere.

- På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se jer alle sammen i øjnene og sige det eneste rigtige: Undskyld.

- Undskyld til hver og en, undskyld for den uret, der er begået mod jer og jeres kære. På vegne af hele Danmark: Undskyld, sagde Mette Frederiksen på scenen på Marienborg.

Godtgørelse og erstatning

En officiel undskyldning åbner for, at de forulempede drenge lettere kan gøre krav på en godtgørelse eller erstatning fra staten.

Flere af beboerne har tidligere forsøgt at søge erstatning fra staten, men fik af Københavns Byret at vide, at sagen var forældet og skulle have været rejst senest i 1985.

I februar sidste år vedtog Folketinget en ny lov, der fjernede forældelsesfristen i sager om overgreb mod børn, så vejen er nu banet for tidligere beboere på Godhavn.

Ifølge advokat Søren Kjær Jensen, Elmer Advokater, der er specialiseret erstatningssager og i sociale sager vil der være gode muligheder for at opnå kompensation i form af pengebeløb.

- I lignende sager, hvor kommuner eller lignende har svigtet børn, er der typisk blevet udbetalt godtgørelser på 300.000 kroner. Man kunne godt forestille sig noget lignende i denne sag, selvom de regler, der er gældende nu, ikke var gældende dengang” siger advokat Søren Kjær Jensen til Ekstra Bladet.

Poul-Erik Rasmussen er en af de personer, der muligvis kan se frem til en godtgørelse eller erstatning fra staten. Foto: Mads Claus Rasmussen.

Godhavndrengene kan dog muligvis se frem til et endnu større beløb.

- Vurderes det, at de har pådraget sig varige skader på Godhavn, kan der være tale om større beløb, siger Søren Kjær Jensen.

Norsk million-erstatning

Bjørn Elmquist har været advokat i flere omgange i byretten og landsretten. Ifølge TV2, vurderer han, at det kan koste den danske stat et trecifret millionbeløb.

Han henviser til en lignende sag i Norge, hvor der blev udbetalt erstatninger på mellem 750.000 og 1,5 millioner kroner per beboer.

Udover Mette Frederiksen talte også Godhavndrengen Poul-Erik Rasmusen, museumsdirektøren Sarah Smed og skuespilleren Sofie Gråbøl ved dagens arrangement på Marienborg.

