Grænsekontrol: 11.198 sigtelser på knap seks år

11.198. Så mange sigtelser rejste Syd- og Sønderjyllands Politi fra 4. januar 2016 til og med 31. august 2021 i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland.

Tallene vidner ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) 'klart om, at vi stadig har behov for grænsekontrollen i en ny, midlertidig periode'.

- Og at der derfor også er god grund til, at vi genindfører grænsekontrollen mod den dansk-tyske grænse, siger han.

De 11.198 sigtelser er hentet fra en opgørelse, som Syd- og Sønderjyllands Politi har leveret til et folketingssvar, som Peter Hummelgaard har givet til gruppeformand og udlændingeordfører Peter Skaarup (DD).

Mangler sigtelser drejer sig om pasloven og euforiserende stoffer.

Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland blev indført 4. januar 2016, efter at der kom et kraftigt migrationspres mod Europa og Danmark med flygtninge fra Syrien.

Politikredsen kan ikke levere tal for sigtelser fra 1. september 2021 og frem, fordi politiets Polmap-system blev nedlagt på det tidspunkt.

Spørgsmål: Tallene er næsten to år gamle. Hvordan kan man egentlig bruge dem til at beskrive den aktuelle situation?

- Jeg tror mest af alt, at det giver et billede af, hvad det er for nogle typer af politiforretninger, og hvad man ser nede på grænsen.

- Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst mig, at de desværre ikke har haft mulighed for at registrere sigtelser ved grænsen i det seneste stykke tid, og det skyldes nogle it-komplikationer, og det arbejder man på at rette op på.

- Men ikke desto mindre synes jeg, at de tal, der trods alt er, giver et billede af, hvad det er for nogle typer af ting, vores dygtige politifolk ser og også får standset nede ved grænsen, siger Peter Hummelgaard.

Justitsministeren henviser til, at regeringen med virkning fra 12. maj ikke bare forlængede, men også omlagde grænsekontrollen for yderligere seks måneder.

Omlægningen medfører blandt andet, at flere af politiets ressourcer bliver brugt i grænsebaglandet og har fokus på grænseoverskridende kriminalitet.

Peter Hummelgaard har tidligere forklaret, at ved selve den fysiske grænse mellem Danmark og Tyskland vil der være 85 færre årsværk.

65 årsværk skal i stedet bruges på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i grænsebaglandet, mens de resterende 20 årsværk skal gå til særskilt udlændingekontrol.