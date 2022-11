Græsk kystvagt rykker ud til fiskerbåd fyldt med migranter

Den græske kystvagt har tirsdag gang i en omfattende aktion for at komme en fiskerbåd med op til 500 migranter om bord til undsætning.

Det oplyser en talskvinde for grænsevagten.

- Der kom et nødopkald, hvor de sagde, at der er mellem 400 og 500 personer om bord, lyder det fra talskvinden.

Hun tilføjer, at aktionen er udfordret af kraftig vind.

- De kan se båden, og den flyder stadig. Der er mange mennesker om bord.

Nødopkaldet fra den nødstedte båd kom kort efter midnat. To fragtskibe, et tankskib og to italienske fiskerbåde rykkede herefter ud for at hjælpe.

Redningsaktionen finder sted sydvest for den græske ø Kreta.

På grund af streng grænsekontrol fra Grækenland og EU's fælles grænseagentur, Frontex, undgår migranter og menneskesmuglere generelt at tage ruten direkte over Det Ægæiske Hav mellem Tyrkiet og Grækenland.

I stedet tager de ofte ud på den længere - og farligere tur - syd om Kreta.

Sidste måned sank en båd med omkring 95 personer om bord ved den græske ø Kythira, der ligger nordvest for Kreta.

Mindst otte personer mistede livet, mens de overlevende blev reddet med reb og ved hjælp af en kran i en stor redningsaktion. Om bord på båden var primært folk fra Irak, Iran og Afghanistan.

Grækenland, Italien og Spanien er blandt de lande, som folk fra Afrika og Mellemøsten oftest flygter til i jagt på sikkerhed og et bedre liv.

Den græske kystvagt har tidligere oplyst, at den har reddet omkring 1500 mennesker i de første otte måneder i 2022. Til sammenligning var tallet de første otte måneder sidste år på mindre end 600.

Den Internationale Organisation for Migration har registreret næsten 2000 døde eller savnede migranter i Middelhavet i år.