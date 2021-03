Gramse-partiet: 45 radikale raget på

Den seksuelle chikane er i løbet af de sidste to til fem år løbet helt af sporet.

Det viser en undersøgelse af Radikale Venstres håndtering af sager om seksuel chikane i partiet, som Kvinfo har foretaget.

Rapporten stempler partiets indsats som 'uhensigtsmæssig', efter tidligere leder Morten Østergaard i oktober gik af som følge af flere MeToo-sager.

Blandt andet fremgår det i undersøgelsen, at 11 procent ud af 413 respondenter har været udsat uønsket berøring såsom klap, kys og omfavnelse. Primært blandt kvindelige ansatte og folkevalgte.

Det svarer til i alt 45 ansatte eller folkevalgte i partiet.

Ida Auken var en af de - nu tidligere - radikale, der beskrev krænkelser begået af Morten Østergaard. Det beskrev hun sidste år på sin Facebook-profil. Foto: Finn Frandsen

I alt har 22 procent - eller 91 radikale - angivet, at de har været udsat for mindst en hændelse, der er kategoriseret i rapporten som seksuel chikane.

Hvor 18 procent af de kvindelige respondenter har svaret, at de har oplevet uønsket fysisk berøring, er det 5 procent af mændene.

Ifølge rapporten er det særligt de seneste to-fem år, at hændelserne har stået i kø.

Dickpics

20 kvinder - 5 procent af respondenterne - oplyser, at de har modtaget eller har fået vist uønsket seksuelt indhold af kolleger såsom billeder eller videoer. Dermed tyder det på, at brugen af såkaldte 'dickpics' har været almindelig i partiet.

Otte personer - to procent af alle respondenterne - svarer, at de har været vidne til enten en voldtægt eller et voldtægtsforsøg.

Undersøgelsen kritiserer de radikales indsats over for de kvinder og mænd, der har henvendt sig om sexchikane - bl.a. fremgår det, at kun en tredjedel henvendte sig med deres oplevelser til ledelsen.

Men det var der en grund til, konkluderer undersøgelsen:

'Ser vi på en af årsagerne til, at de øvrige ikke har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i partiet, skriver flere respondenter, at det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne. Derfor henvendte de sig ikke der.'

Tavs Østergaard

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den sygemeldte og tidligere leder af de radikale Morten Østergaard.

Men de radikales gruppesekretær oplyser, at han er sygemeldt og ingen kommentarer har til rapporten.

De radikales nuværende leder, Sofie Carsten Nielsen, skriver på Facebook, at hun fortryder, at hun ikke greb tidligere ind.

'Personligt fortryder jeg i dag, at jeg ikke tidligere bad Morten Østergaard om at gå. Ikke mindst da det blev bizart, og han på sin Facebook skrev om sin samtale med sig selv om forløbet med Lotte Rod.'