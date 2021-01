Granskning på vej: Rigspolitiet slipper ikke

Her er Dansk Folkepartis forslag til afgrænsningen af de tre advokatundersøgelser.

Forslagene skal drøftes på et møde i Folketinget torsdag

Afgrænsning af advokatundersøgelse i relation til action cards

Advokatundersøgelsen skal undersøge, om beslutningsprocessen og udførelsen af Rigspolitiets opringninger til alle danske minkavlere om, at de skulle aflive alle mink, var foretaget på et uhjemlet grundlag. Det skal også undersøges, hvorvidt myndighederne har håndhævet regeringens beslutning uhjemlet.

Det skal endvidere undersøges, hvornår justitsministeren samt de øvrige ministre i regeringen, der har været involveret i beslutningen om aflivningen af mink i Danmark, har været eller burde have været opmærksomme på den manglende lovhjemmel i forbindelse med opringningerne til minkavlerne. Herunder skal det undersøges hvordan tilblivelsen, godkendelsen og selve brugen af politiets action cards er foregået samt hvem, der er blevet inddraget i processen, og hvornår.

Det skal ydermere undersøges, hvorvidt de ministre, der deltog på pressemødet d. 4. november, har overholdt deres sandhedspligt som ministre, i fald de har givet urigtige oplysninger overfor Folketinget eller offentligheden.

Justitsministerens rolle

Endvidere skal justitsministeren og Justitsministeriets rolle og involvering i tilblivelsen af regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark undersøges, herunder hvem der har givet politiet ordre om at føre denne beslutning ud i livet.

Det skal endvidere undersøges, hvorvidt justitsministeren har levet op til sin tilsynspligt i sagen om aflivningen af alle mink i Danmark.

Fremkommer der i forbindelse med advokaternes undersøgelse andre forhold, som er af en sådan karakter, at de må anses for nærliggende at undersøge, men som ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af undersøgelsen, kan der ske en drøftelse heraf og advokatundersøgelsen kan udvides til en egentlig undersøgelseskommission uden en tidsbegrænsning.

Afgrænsning af advokatundersøgelse af den ulovlige nedgravning af mink

Advokatundersøgelsen skal undersøge, om beslutningsprocessen og udførelsen af nedgravningen af de døde mink er foregået på lovlig vis. Herunder kan det bemærkes, at Miljøministeren har oplyst over for Folketinget, at der var hjemmel til at nedgrave mink uden at sikre sig en miljøgodkendelse og uden at inddrage kommunalbestyrelsen i de relevante kommuner. Flere juridiske eksperter har erklæret sig uenige heri. Det bør derfor undersøges, om der reelt var hjemmel til at grave minkene ned.

Det skal også undersøges, hvorvidt myndighederne har håndhævet regeringens beslutning uhjemlet.

Det skal endvidere undersøges, hvornår miljøministeren og fødevareministeren samt de øvrige ministre i regeringen, der har været involveret i beslutningen om at nedgrave de døde mink i Danmark, har været eller burde have været opmærksomme på den manglende lovhjemmel i forbindelse med nedgravningerne. Herunder skal det undersøges, hvordan faglige eksperter blev involveret i vurderingen af, om minkgravene kunne risikere at forurene drikkevandet, og om dette skete, før man gik i gang med at grave minkene ned.

Ydermere skal det undersøges, hvorvidt Miljøstyrelsen og Miljøministeren har forsømt deres tilsynspligt og tilsidesat deres overordnede ansvar ved ikke at sikre, at de fastsatte krav fra Miljøstyrelsen om, hvor tæt på Boutrup sø, minkgravene måtte placeres, blev overholdt. De krav skulle sikre mod forurening af søen, men alligevel endte dele af minkgravene med at være 100 meter for tæt på søen i forhold til de fastsatte krav.

Miljøministerens rolle

Endvidere skal Miljøministeren og Miljøministeriets rolle og involvering i nedgravningen af mink undersøges, herunder hvem der har givet ordre om at føre denne beslutning ud i livet.

Det skal endvidere undersøges, hvorvidt Miljøministeren har levet op til sin tilsynspligt i sagen om aflivningen af alle mink i Danmark.

Fremkommer der i forbindelse med advokaternes undersøgelse andre forhold, som er af en sådan karakter, at de må anses for nærliggende at undersøge, men som ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af undersøgelsen, kan der ske en drøftelse heraf og advokatundersøgelsen kan udvides til en egentlig undersøgelseskommission uden en tidsbegrænsning.

Afgrænsning af advokatundersøgelse af cluster 5 -mutationen og myndighedernes reaktion herpå

Advokatundersøgelsen skal undersøge beslutningsprocessen, der fandt sted i juni 2020, hvor man fandt smittede personer i Nordjylland med en særlig minkvariant – dvs. en minkmutation. Allerede i juli 2020 vedtog regeringen en ny strategi, hvor man gik bort fra den hidtidige strategi med konsekvent at aflive smittede minkbesætninger. I stedet skulle smitteovervågningen øges, og der ville blive indført påbud om brug af værnemidler m.v. I oktober var smitten fra minkfarme eskaleret, og regeringen gik derfor tilbage til den tidligere praksis med at aflive smittede besætninger.

Det bør undersøges, om den nye strategi fra juli 2020 var tilstrækkeligt fagligt funderet. Derudover bør det undersøges, om regeringen eller dele af regeringen var bekendt med risikoen for nye mutationer, da den besluttede at fravige den hidtidige praksis med at aflive smittede dyrebesætninger for at begrænse smittespredning.

Det bør desuden undersøges, hvorfor regeringen i juli valgte at lempe på håndteringen af smittede minkfarme, selvom der allerede dengang var konstateret mink-mutationer i virusset, når det senere blev netop en minkmutation, der blev afgørende for beslutningen om at aflive alle mink, selvom den konkrete mutation ikke udgjorde en fare for vaccinen.

Regeringen har tidligere anført, at der ikke var tid til at indhente en second opinion ift. behovet for at aflive alle mink. Samtidig ved vi nu, at myndighederne har haft kendskab til eksistensen af mink-mutationer siden juni 2020. Det bør undersøges, om faglige eksperter på området er enige i, at der på dette tidspunkt i starten af november 2020 ikke var tid til at indhente en second opinion, før minkene skulle slås ned.

Da regeringen besluttede at alle mink skulle slås ned, skete det – ifølge regeringen selv – på baggrund af, at man i prøver fra september 2020 havde fundet mutationen cluster 5 i smittede, der havde tilknytning til en håndfuld konkrete minkfarme i Nordjylland. Konsekvensen blev, at alle mink skulle aflives, og at Nordjylland skulle lukkes ned i en periode. Statens Serum Institut kunne imidlertid ikke afvise, at cluster 5 allerede var uddød på dette tidspunkt.