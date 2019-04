Gratis lokale gjorde Allerslev inhabil

Det var i strid med gavereglerne, da tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R) fik stillet et lokale gratis til rådighed af Øens Murerfirma.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en redegørelse.

- Hun blev dermed inhabil i forhold til firmaet og burde ikke have deltaget i beslutningen om at give firmaet en erhvervspris, lyder det i redegørelsen.

- Borgmesteren henvendte sig selv til ejeren af firmaet, fordi hun manglede et lokale til fejring af en privat begivenhed.

- Ejeren kendte hun i kraft af sit hverv som borgmester. Hun tilbød at betale for lokalet, men det afviste ejeren med den begrundelse, at firmaet ikke drev udlejningsvirksomhed, meddeler Folketingets Ombudsmand.

Folketinget Ombudsmand udtaler på den baggrund, at det 'er hans samlede opfattelse', at lånet 'gjorde borgmesteren inhabil i sager om firmaet'. Og at Anna Mee Allerslev dermed var inhabil, da hun senere var med til at tildele Øens Murerfirma en erhvervspris.

Se også: Styrelse: Politikeres gratis lån af lokaler var ulovlig

'Ikke muligt at trænge til bunds'

En stor del af sagen omkring Anna Mee Allerslev - der endte med at måtte trække sig - handlede om, at borgmesteren fik istandsat sin lejlighed af Øens Murerfirma.

- Under sagen har Københavns Kommune desuden indsendt en række dokumenter til ombudsmanden om istandsættelse af borgmesterens private lejlighed, som det private firma var involveret i.

- Oplysningerne er imidlertid ikke entydige, og ombudsmanden konkluderer, at det ikke med hans redskaber er muligt at trænge til bunds i denne del af sagen, skriver ombudsmanden.

Anna Mee fik lavet arbejde for halv million af Øens Murerfirma

'Tilfreds'

Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, skriver en i en kommentar til afgørelsen:

- Anna Mee Allerslev er tilfreds med, at Ombudsmanden konkluderer, at der ikke i forhold til Øens Murerfirma var en venskabelig relation, der medfører inhabilitet i forvaltningslovens forstand.

- Hermed er ethvert udsagn om bestikkelse ubegrundet.