Grimt brud: Kendis færdig med Løkke

Hvad der lignede Lars Løkkes Rasmussens første scoop på stemmesedlen, er endt i lort og lagkage.

Jan Swyrtz, der er kendt fra Luksusfælden, meddeler nu over for Ekstra Bladet samt Se og Hør, at hans karriere som folketingskandidat er slut, før den overhovedet er begyndt.

- Jeg er helt færdig og ikke længere kandidat, siger han til Ekstra Bladet.

Tv-kendissen føler, at topfolkene i Moderaterne har behandlet ham skidt.

Der gik ged i den, da han medddelte, at han var spidskandidat i Østjylland. Men efterfølgende blev han undsagt af toppen i Moderaterne.

Siden er forholdet til partitoppen gået helt i baglås.

Amatører

- Jeg føler mig uretfærdigt behandlet af partiet. Jeg har været en del af deres spin. Jag kan stadig stille spørgsmål ved, om de nogensinde ville have mig som spidskandidat selvom de skrev og fortalte mig det, siger Jan Swyrtz

Og Luksusfælde-værten fortsætter sin svada:

- Jeg fatter ikke, at jeg skulle opleve det der. Partitoppen har opført sig som famlende amatører.

Ekstra Bladet har talt med Jakob Engel-Schmidt, der er sekretariatsleder for Lars Løkke Rasmussens politiske netværk, og har stået for at kommunikere med Jan Swyrtz. Men han ønsker ikke at udtale sig.

I stedet henviser han til partiets kommunikationschef Jeppe Søe.

- Jeg forstår da mellem linjerne, at Jan ikke agter at søge en opstilling som kandidat hos medlemmerne, og det tager jeg til efterretning. Alt andet tager jeg afstand fra, skriver Jeppe Søe i en sms-besked til Ritzau.

Jan Swyrtz har tidligere betroet Ekstra Bladet, at han er 'for farlig til politik'.