Grønland og Færøerne får større rolle i Arktisk Råd

Fremover vil Grønland og Færøerne få en mere fremtrædende rolle i Arktisk Råd, siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter rigsmødet torsdag aften.

Der vil blive etableret et såkaldt kontaktudvalg bestående af ministre og embedsmænd fra landene, hvor der vil være særligt fokus på sikkerheds- og forsvarsområdet, og hvor de to lande vil få mere 'albuerum', siger statsministeren.

- Det skal ses i lyset af, at verden forandrer sig, og Rigsfællesskabet skal på tilsvarende vis ændre og forandre sig, siger statsminister Mette Frederiksen.

Helt konkret betyder det blandt andet, at Grønland skal være først til at underskrive papirer og udtale sig i Arktisk Råd på vegne af rigsfællesskabet. Derefter følger Færøerne og til sidst Danmark.

Det er det første rigsmøde, siden der blev dannet ny regering i Grønland, der på grønlandsk hedder Naalakkersuisut.

Beslutningen om at give Færøerne og Grønland en mere aktiv rolle glæder Múte Bourup Egede, der er formand for Naalakkersuisut.

- Jeg er glad for, at vi får en større og mere central rolle. Det har længe været ønsket i Grønland, siger Múte Bourup Egede.

Rigsmødet afholdes mellem regeringslederne i Danmark, Grønland og Færøerne og finder sted en gang om året. Formålet er at drøfte aktuelle emner indenfor rigsfællesskabet.

I dagene op til rigsmødet har der fra grønlandsk side været tumult omkring en dansk forsvarsaftale, der skal styrke forsvaret i Arktis og Nordatlanten.

Pele Broberg, der er naalakkersuisoq for udenrigsområdet, sagde tirsdag, at aftalen er taget over hovedet på de grønlandske politikere ifølge KNR, der er et grønlandsk public servicemedie.

- Der er en aktiv og god dialog i gang, siger Múte Bourup Egede om samarbejdet med de danske politikere torsdag.