Grønt glansbillede af de ni øer: Vi har set det før

Grøn, grønnere, grønnest.

Det kunne næsten ikke blive grønt nok, da ministre og politiske pinger i går fremlagde planerne om at anlægge ni kunstige øer ved Avedøre.

I pressemeddelelsen fra Hvidovre Kommune optræder ordet grøn 11 gange.

For at viser planernes påståede storhed har tegnestuen Urban Power lavet film og illustrationer af, hvordan øerne kan komme til at se ud. Og her får den ekstra gas med grønt.

I en konkret illustration, som blev sendt ud til pressen, fremstår de kunstige øer som en nærmest paradisisk oase midt i en hovedstad, der er illustreret i grå og mørke farver. Se billedet over artiklen.

Pakket ind i grønt

Således er også de grønne område på Vestamager og strandparken i Avedøre mørkelagt.

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) frygter man, at de kunstige øer slet ikke bliver så grønne, som politikerne og de foreløbige planer lover.

- Det kan være projektet ender med at være pakket ind i grønt uden reelt at være det.

- Vi har set i Nordhavnen, hvordan de her illustrationsplaner og arkitekterne fik det til at se indbydende ud. Det kan vi også frygte sker her, men vi ved det ikke endnu, siger Nina Larsen Saarnak, der er leder af lokale sager i foreningen.

Et grønt erhvervsområde på 3,1 millioner kvadratmeter. Det svarer til størrelsen på cirka 420 fodboldbaner. Op til 54 milliarder kroner i ny vækst i form af forbedret bruttonationalprodukt, bnp. Der skabes plads til mod 380 nye virksomheder og cirka 12.000 nye arbejdspladser. Der kommer 700.000 kvadratmeter ny og bynær natur. I området skal der blandt andet etableres løberuter, supercykelstier, vandsports-aktiviteter og et udsigtstårn. Med de ni småøer skabes der 17 kilometer ny kystlinje. Holmene bliver anlagt i etaper. Der bliver lagt jord fra 2022, og den første holm ventes at være klar seks år senere. Det store byggeprojekt bliver finansieret af salg af grundene, og fra 2028 bliver de første grunde efter planen sat til salg. Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet og analyser fra Deloitte, Cowi, Urban Power og DHI Vis mere Luk

Tegnestue-partner: Det skal se pænt ud

Rune Vejle, der er partner i Urban Power, som har lavet illustrationen, erkender, at de har farvet hovedstaden grå.

- Det er rent billedmæssigt, at vi fremhæver det nye i projektet. Man toner omgivelserne ned.

- Det er netop fabrikeret. Det er ikke taget fra en flyver, siger han.

- Det fremstår manipulerende?

- Det må være din vurdering. Det er en teknik, man bruger, når man fremstiller sådan noget. Så toner man de andre ting ned.

- Er billedet overhovedet på nogen måde lig med, hvordan det rent faktisk kommer til at se ud?

- Nej, det kan vi ikke sige nu. Det er visionen, at det skal se ud noget i den retning. Men det er en proces.

- Det ser ud, som om I har 'maxet' ud på grønt?

- Vi har skruet ned for farverne på alt det, der ligger rundt om. Det er udelukkende, for at man skal fokusere det sted på billedet.

- Jeg kan se, I har holdt havet blåt og flot. Jeg vidste ikke, der var så smukt omkring Sjællandsbroen.

- Jamen det er en grafisk fremstilling. Hvor vi har forenklet omgivelserne.

- Hvorfor er Øresund øverst i illustrationen så ikke også gråt. Det er jo helt blåt.

- Det skal jeg ikke kunne sige. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om at lave et billede, som ser pænt ud. Vælge den rigtige vinkel. Når du ser ud over sådan et landskab, jo længere væk du er, jo mere sort-hvid og gråligt bliver det. Nej, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke gå ind i billedteknik.

- Men Øresund i det fjerne er jo fuldstændig blåt. Det er kun resten af København, I har gjort gråt. Selv Amager Fælled er helt gråt. Kommer det ikke til at fremstå mere grønt, end det måske er?

- Det synes jeg ikke, man kan sige.

- Hvorfor har I så farvet byen grå?

- Det er for at markere det her projekt. Så toner man omgivelserne ned, for at det ikke skal flimre i baggrunden. Det er ikke uærligt.

- Det synes du i hvert fald ikke ...

- Det vil altid være en abstraktion, når man laver sådan et billede.

- Hvad mener du med det?

- Det er ikke et fotorealistisk billede.

- Det har været et ønske, at vi skulle have så meget grøn natur ind i det her projekt som overhovedet muligt. For netop at lave et område, der favner bredt.

- Har det så været et ønske fra Hvidovre Kommune eller andre interessenter om, at illustrationer skulle fremstå så grønne som muligt?

- Nej, det har der ikke været noget ønske om. Når man ser det samlet i en film, der fortæller om projektet, så skal man have en farvesætning, der passer sammen. Vi vælger selvfølgelig nogle farver, der passer til filmen og den samlede fremstilling af projektet, siger Rune Veile.

Qvortrup om store ø-planer: Panik før lukketid

Nye øer skal tiltrække virksomheder til hovedstaden