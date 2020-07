Groft plejesvigt: 'Hun kunne dø af det'

- Jette Skive, kritikken i Hennys sag går på, at det er for sent, du kommer ind i den. De prøver i lang tid at få kommunen til at agere, men det sker først, da der bliver sat skjult kamera op. Det er vel ikke rettidig omhu?

- Nej, men jeg kan jo ikke agere på noget, jeg ikke ved. Det er ikke nået ind til mig. De sidder derude og forsøger at løse opgaverne. Det er det, jeg ændrer på nu. Det er slut med at sidde derude og løse opgaverne - derfor laver jeg noget alá en ombudmandsstilling herinde. Alle pårørende kan komme herind med deres klager, i stedet for at det er ude i områderne, lyder det fra DF-rådmanden.

Læs hele interviewet med Jette Skive senere på ekstrabladet.dk