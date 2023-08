Groggy Løkke: Det er noget andet med Bergur

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, tordnede mod Jon Stephensens for at gøre det samme som Løkkes søn Bergur

Da den skandaleramte Jon Stephensen forlod Moderaterne, men beholdt sin plads i Folketinget, huede det ikke hans formand, Lars Løkke Rasmussen. For ifølge Lars Løkke burde han havde overladt sit mandat til det parti, der fik stemt ham ind.

Helt anderledes forholder det sig, ifølge Lars Løkke Rasmussen, når der handler om hans egen søn, Bergur Løkke Rasmussen. Han skiftede fra Venstre til Moderaterne, efter at han på et afbud kom ind i Europa-Parlamentet på Venstre-stemmer.

Det slår Lars Løkke Rasmussen fast efter en del udenomssnak på Moderaternes sommergruppemøde, hvor Ekstra Bladet spørger ind til det, der umiddelbart ligner tommetykt hykleri.

Der gik motormund i Lars Løkke Rasmussen (M), da han blev spurgt til forskellen Jon Stephensen og Bergur Løkke Rasmussens mandat. Foto: Henning Hjorth

Ind på Venstre-stemmer

Lars Løkke Rasmussen beholdt selv sin plads i Folketinget, da han forlod Venstre. Han har tidligere sagt, at fordi han fik så mange personlige stemmer, mener han, at det var på sin plads - modsat Jon Stephensen.

Helt anderledes forholder det sig dog med Bergur Løkke Rasmussen. Han fik blot 11.615 personlige stemmer ved europaparlamentsvalget i 2019 og kom ikke ind. Det rakte dog til en plads som førstesuppleant for Søren Gade (V).

Bergur Løkke Rasmussen tog sit mandat fra Venstre over til farmand Lars og Moderaterne i marts. Foto: Claus Bonnerup

Og Bergur kom dermed ind, da Søren Gade blev valgt til Folketinget 1. november 2022 og opgav sin stol i Bruxelles.

13. marts 2023 skiftede Bergur Løkke Rasmussen - trods løfter til Venstre om, at det ikke ville ske - til farmands parti, Moderaterne. Og overlod det altså ikke til det parti, han blev valgt ind for.

Men det er altså ifølge Lars Løkke Rasmussen helt i orden.

Hvad med Bergur?

Da Ekstra Bladet spørger ind til det tirsdag, er det dog langtfra ren tale, den ellers drevne Lars Løkker Rasmussen lader flyde fra sin mund.

- Hvad er forskellen på Jons og Bergurs fastholdelse af deres mandat?

- Må jeg ikke først sige, at der findes ikke partier i grundloven, og når man er valgt til Folketinget, er man valgt til Folketinget. Derfor bestemmer man jo selv, hvad man vil gøre.

- Men hvorfor synes du så, Jon skulle nedlægge sit mandat, men ikke Bergur?

- Man må jo have en reflektion om, hvordan man bedst fremmer sin politiske vision. Det næste, du vil spørge om, er, hvorfor jeg ikke nedlagde mit eget mandat, da jeg trådte ud af Venstre.

- Jeg vil bare sige, at jeg bildte mig selv ind dengang ...

Herefter taler Lars Løkke Rasmussen en del om sig selv, sit brud fra Venstre, sit stemmetal ved valget i 2019, midtervejen i dansk politik og politiske visioner.

Moderaterne var ikke meget for, at Jon Stephensen beholdt sit mandat i Folketinget, da han forlod partiet i august. Foto: Ernst van Norde

Det er anderledes

Så Ekstra Bladet prøver igen.

- Ingen betvivler, at du er en stemmesluger. Men det er din søn ikke, og det er ham, jeg spurgte til. Hvor skulle han ikke nedlægge sit mandat?

- Jamen det fremmer jo den moderate tanke og ambition om at lave et stærkt midterparti, at vi også er repræsenteret i Europa-Parlamentet.

- Det fremmer ikke den moderate tanke og ambitionen om et stærkt midterparti, at vi nu kun er 15 mandater i Folketinget, svarer Løkke, inden gruppeformand Henrik Frandsen giver ordet videre til et andet medie.

Lykkeligvis fulgte mediet Frihedsbrevet op og forsøgte at opsummere Løkkes svar, som at det er en god idé at beholde et mandat, når det gavner Moderaterne. Men en dårlig idé, hvis det skader Moderaterne.

- Det er din opsummering. Hvis du vil formidle det synspunkt videre til dine læsere, må du jo gøre det.

- Men var det sådan, det skulle forstås?

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har forsøgt at forklare mig.

Herefter taler Lars Løkke Rasmussen igen om sine egne stemmetal og sin egen situation. Ikke Bergur Løkke Rasmussens.