Grooming af børn: Stadig uklar lovgivning

Socialminister Astrid Krag (S) er chokeret. Og Peter Skaarup (DF) mener, det 'tangerer børnemishandling'.

Men selvom folketings- og regerings-politikere kaster om sig med bestyrtede ord oven på afsløringen af Rasmus Paludans grove sex-chat og adfærd på nettet, er reglerne for grooming og deling af krænkende og ulovligt indhold på sociale medier fortsat uklar i Danmark.

S-regeringen har for bare to uger siden meldt ud, at der bliver nedsat endnu en arbejdsgruppe, der ifølge Erhvervsministeriets udspil 'skal vurdere, om der er behov for at ændre straffeloven som følge af den digitale udvikling. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse navnlig have til opgave at se på behovet for en selvstændig bestemmelse om grooming og sextortion i tilstrækkelig grad kan straffes efter de gældende regler i straffeloven.'

Men problemstillingen er langtfra ny. Allerede sidste efterår blev to arbejdsgrupper sat til at se på lovgivningen under statsminister Mette Frederiksen. Arbejdet er imidlertid ført til endnu en nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvorfor spørgsmålet om evt. skærpet lovgivning er yderligere forsinket.

'Lovgivning på plads'

Og tilbage i 2017 under VLAK-regeringen blev daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) spurgt af den daværende DF-retsordfører, Peter Kofod, om han ville gøre mere for at stramme reglerne for seksuel grooming på sociale medier.

Men det førte dengang ikke større ændringer med sig.

- Når det kommer til at straffe for grooming, er lovgivningen, vil jeg mene, på plads i dag, lød det bl.a. fra Pape Poulsen fra Folketingets talerstol.

Den konservative justitsminister erkendte dog, at netop groomingens manipulerende natur er juridisk problematisk at føre bevis for:

'Når det så er sagt, kan sager om grooming være svære at bevise, fordi der jo er tale om en manipulerende proces, hvor den voksne ikke nødvendigvis giver udtryk for sine egentlige hensigter til at begynde med eller oplyser sin rigtige identitet.'