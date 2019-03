Grotesk og bagstræberisk: Kritikken hagler ned over Pia

Der skal være plads til småbørn på danske arbejdspladser. Sådan lyder udmeldingen fra HK og Dansk Kvindesamfund efter en episode i folketingssalen, hvor Mette Abildgaard og hendes spædbarn blev bortvist af Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

HK mener, at der skal være fleksibilitet på arbejdspladsen. Det fastslår næstformand Martin Rasmussen, som står på forældrenes side i sagen.

- Det er det groteske ved episoden om Mette Abildgaard. Vi får ikke nogen til at være politikere, hvis man ikke har den mulighed. Så skal det stadigvæk være sådan, at man også kan sige, at det ikke er i orden at tage et barn med den og den dag eller i den og den situation, siger han.

Han får støtte fra Dansk Kvindesamfund, der har givet den konservative politiker opbakning på de sociale medier. Næstforkvinde Helena Gleesborg Hansen har svært ved at se logikken i bortvisningen.

- Vi synes, at det er utrolig rigidt, forstemmende og meget bagstræberisk at forvise Mette Abildgaard fra folketingssalen, når hun bare lige skulle ind for at stemme, siger hun.

Helena G. Hansen lægger vægt på, at Danmark i henhold til internationale konventioner er forpligtet til at fremme kvinders adgang til arbejdsmarkedet - og til den politiske scene.

Store virksomheder har ingen småbørnspolitik

Det er ikke tilladt at medbringe børn i folketingssalen, hvis man spørger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. En række større danske virksomheder har dog ingen fast politik på området.

Hos Danske Bank findes der ikke regler for børn på arbejdspladsen. Her opfordrer man ledere og medarbejdere til at finde 'gode' lokale løsninger, der både tilgodeser bankens og medarbejderens behov.

- Det var også tilfældet under tidligere strejker i Danmark, hvor medarbejdere tog børnene med, hvor det var muligt og nødvendigt. Tilsvarende gør sig gældende, hvis medarbejdere har barn syg osv. Afhængig af arbejdet eller det konkrete møde kan det derfor være helt acceptabelt at tage børn med, hvor det i andre situationer vil være mere uhensigtsmæssigt, skriver global chef i HR-afdelingen hos Danske Bank Nicole Offendal.

Danmarks største bryggeri, Carlsberg, har heller ikke regler for området. Pressechef Kasper Elbjørn forklarer, at de fleste medarbejdere aldrig tager deres barn med på arbejde på bryggeriet i Fredericia, fordi det er for farligt.

- Derfor ser vi sjældent, at folk tager deres børn med på arbejde. Men omvendt har jeg set, at kolleger en gang imellem har et barn med på kontoret, der sidder ved et skrivebord hos den pågældende forælder og kigger på en iPad. Det sker meget sjældent. Vi oplever det ikke som et problem eller en udfordring, skriver Kasper Elbjørn.

Hos telegiganten TDC findes der regler om frihed i forbindelse med børns sygdom, men ingen 'officiel babypolitik'. Men virksomheden lader sine ansatte arbejde hjemmefra, hvis det er nødvendigt.

- I det daglige tilstræber vi størst mulig fleksibilitet, hvis en medarbejder har et særligt behov, og det er almindelig praksis, at mange har mulighed for at arbejde hjemmefra. I helt særlige tilfælde har vi også tilbudt vore medarbejdere at tage børn med på jobbet, men det er dog ikke et generelt tilbud for medarbejderne, skriver TDC.

A.P. Møller - Mærsk slår fast, at rederiet ikke har 'konkrete' eller 'nedfældede' regler om børn på jobbet.

'Vi har forståelse for, at vores medarbejdere i visse sammenhænge kan have behov for at tage deres børn med på arbejde for at få hverdagen til at hænge sammen. Det bakker vi selvfølgelig op om og oplever, at både forældre og børn forvalter besøgene med hensynsfuldhed, så det bliver en god oplevelse for alle,' skriver A.P. Møller - Mærsk.